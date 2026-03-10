アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第140回
こんな組み合わせあるんだ 金麦24本＋チキンラーメン付き限定セットがAmazonタイムセールでお得
2026年03月10日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「金麦 350ml 24本（オリジナルチキンラーメン ガリバタ風味2個付き）」が
Amazonタイムセールに登場！
「金麦 350ml 24本（オリジナルチキンラーメン ガリバタ風味2個付き）」は、サントリーの新ジャンルビール「金麦」と限定のオリジナルチキンラーメンがセットになった商品です。現在、Amazonタイムセールの対象になっています。
過去価格は4,072円ですが、Amazonタイムセールでは9％オフの3,710円で販売されています。1本あたりの価格は約155円です。
「金麦」の特徴
Amazon商品ページより
「金麦」は「麦のうまみと澄んだ後味」を特徴とする商品で、日常的に家で飲むことを想定したビール類として展開されています。アルコール度数は5％です。
味わいは四季に合わせて調整されているといい、今回のセットでは春の味に合わせた軽やかな味わいに仕上げたとしています。
本セットに付属するオリジナルチキンラーメンはガリバタ風味で、このセット限定の仕様です。
なお、本商品は「絶対もらえる！金麦花やか皿キャンペーン」の対象外となっています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「金麦 350ml 24本（オリジナルチキンラーメン ガリバタ風味2個付き）」は、金麦24本に加えて、このセット限定のオリジナルチキンラーメンが付いた商品です。現在開催中のAmazonタイムセールで9％オフになっています。
いつも「金麦」を選んでいるという人は、Amazonタイムセールで購入してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
この連載の記事
-
第139回
グルメ糖質ゼロのビール2種を飲み比べ！ 「パーフェクトサントリービール アソート」がAmazonタイムセールに登場
-
第138回
グルメ昭和の味を再現した「キリン クラシックラガー」がAmazon新生活セールに登場！
-
第137回
グルメ飲食店で人気の“幻の生ビール”「アサヒ生ビール マルエフ」がAmazon新生活セールでお得に！
-
第136回
グルメプレモル1本約198円！ Amazon新生活セールでビールのケース買いがおトク
-
第135回
グルメ苦味を追求。キレのある味わい、 「アサヒ ザ・ビタリスト」500ml×24本がAmazon新生活セールで特価！
-
第134回
グルメ【20％オフ】糖質ゼロでも、飲みごたえにこだわる。「PSB アンバーエール」24本がAmazon新生活先行セール対象に！
-
第133回
グルメ甘くないからうまい！ 「氷結無糖 レモン」24本がAmazon新生活先行セールに登場
-
第132回
グルメ【ノンアル派注目】アサヒ「ドライゼロ」24本が27％オフ、1本あたり112円に
-
第131回
グルメ“飲みやすさ”を打ち出したビール「晴れ風」24本が新生活先行セールで14％オフ！
-
第130回
グルメ【13％オフ】甘くない、だから旨い。キレ強めのレモンがクセになる「タカラ 焼酎ハイボール レモン」500ml缶24本入り
- この連載の一覧へ