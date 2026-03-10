アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第139回
糖質ゼロのビール2種を飲み比べ！ 「パーフェクトサントリービール アソート」がAmazonタイムセールに登場
2026年03月10日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 2種飲み比べアソート 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 2種飲み比べアソート 350ml×24本」は、糖質ゼロのビール2種類を飲み比べできるセットです。現在、Amazonタイムセールの対象となっています。
内容は「パーフェクトサントリービール」350ml×12本と、「パーフェクトサントリービール〈アンバーエール〉」350ml×12本の合計24本です。
参考価格は5,267円ですが、18％オフの4,299円で販売されています。1本あたりの価格は約179円です。
「パーフェクトサントリービール×アンバーエール 2種飲み比べアソート」の特徴
Amazon商品ページより
「パーフェクトサントリービール×アンバーエール 2種飲み比べアソート」は、サントリーの糖質ゼロビール「パーフェクトサントリービール」と「パーフェクトサントリービール〈アンバーエール〉」を組み合わせた飲み比べセットです。アルコール度数はいずれも5.5％です。
「パーフェクトサントリービール」シリーズは、ピルスナービール発祥の地チェコで伝統的に使われる希少な「ダイヤモンド麦芽」を一部使用しています。硬い構造を持つ麦芽のため、手間と時間をかけた仕込みによって魅力を引き出しているとしています。
仕込窯で麦汁を煮出す工程を三度繰り返す「トリプルデコクション製法」を採用し、濃厚で香ばしい麦汁を抽出し、飲みごたえのある味わいにつなげているといいます。
「パーフェクトサントリービール〈アンバーエール〉」には複数種類の濃色麦芽を使用しており、芳ばしさとエール酵母由来の醸造香のバランスによってアンバーエールらしい香りの広がりを実現したとしています。
独自の発酵技術により、糖質ゼロとアルコール度数5.5％の飲みごたえを両立しているといいます。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 2種飲み比べアソート 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで18％オフの4,299円になっています。1本あたり約179円で購入できる計算です。
Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、気になる人は早めにチェックしてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
