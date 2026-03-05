【20％オフ】糖質ゼロでも、飲みごたえにこだわる。「PSB アンバーエール」24本がAmazon新生活先行セール対象に！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 350ml 24本」が

Amazon新生活先行セールに登場！

「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazon新生活先行セールに登場しています。

参考価格5,267円のところ、20％オフの4,197円で販売されています。1本あたりは約175円です。

「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール」の特徴

「パーフェクトサントリービール〈アンバーエール〉」は、糖質ゼロでありながら飲みごたえを目指したビールです。

原料には、深いコクを持つ「ダイヤモンド麦芽」を一部使用。さらに複数種類の濃色麦芽を組み合わせることで、アンバーエールらしい香りの広がりを実現しているといいます。

また、仕込み工程では「トリプルデコクション製法」を採用。麦汁を煮出す工程を三度繰り返す製法により、濃厚で香ばしい麦汁を抽出し、力強い飲みごたえを引き出しているといいます。

アルコール度数は5.5％です。独自の発酵技術により、糖質ゼロでありながらアルコール度数5.5％の飲みごたえを実現していると紹介されています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazon新生活先行セールで、参考価格より20％オフで販売されています。

糖質ゼロのアンバーエールを試してみたい人や、自宅用のビールをまとめ買いしたい人は、Amazon新生活先行セールをチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。