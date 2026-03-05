アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第134回
【20％オフ】糖質ゼロでも、飲みごたえにこだわる。「PSB アンバーエール」24本がAmazon新生活先行セール対象に！
2026年03月05日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 350ml 24本」が
Amazon新生活先行セールに登場！
「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazon新生活先行セールに登場しています。
参考価格5,267円のところ、20％オフの4,197円で販売されています。1本あたりは約175円です。
「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール」の特徴
Amazon商品ページより
「パーフェクトサントリービール〈アンバーエール〉」は、糖質ゼロでありながら飲みごたえを目指したビールです。
原料には、深いコクを持つ「ダイヤモンド麦芽」を一部使用。さらに複数種類の濃色麦芽を組み合わせることで、アンバーエールらしい香りの広がりを実現しているといいます。
また、仕込み工程では「トリプルデコクション製法」を採用。麦汁を煮出す工程を三度繰り返す製法により、濃厚で香ばしい麦汁を抽出し、力強い飲みごたえを引き出しているといいます。
アルコール度数は5.5％です。独自の発酵技術により、糖質ゼロでありながらアルコール度数5.5％の飲みごたえを実現していると紹介されています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazon新生活先行セールで、参考価格より20％オフで販売されています。
糖質ゼロのアンバーエールを試してみたい人や、自宅用のビールをまとめ買いしたい人は、Amazon新生活先行セールをチェックしてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
