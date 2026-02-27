桜、まだ咲いてない？ でもティーカップの中は満開です。大手町フォーシーズンズで桜のアフタヌーンティー

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

フォーシーズンズホテル東京大手町の「桜スプリングアフタヌーンティー」

　東京の桜開花予想は3月18日。待ち遠しいですよね。待ちきれないので、一足早くアフタヌーンティーでお花見しちゃうのはいかがでしょう。スタンドの上がパッと華やぐ、桜のアフヌンが始まりましたよ。

思わず顔がほころぶアフタヌーンティー

　フォーシーズンズホテル東京大手町「THE LOUNGE （ザ ラウンジ） 」で、桜とヨーロッパの春をテーマにした「桜スプリングアフタヌーンティー」を提供しています。

桜スプリングアフタヌーンティー
期間：2026年3月1日（日）～2026年4月19日（日）
料金：平日　11:00～13:00/ 13:30～15:30/18:30～ ￥9,300
　　　平日　16:00～18:00　￥8,300
　　　週末・祝日 ￥9,300

フォーシーズンズホテル東京大手町の「桜スプリングアフタヌーンティー」

　桜色にの可憐なスイーツに加え、ヨーロッパの春の祭典「イースター」をテーマに、エッグやうさぎをモチーフにした愛らしいスイーツが登場。イエローに彩られたウサギ型スイーツが可愛い「カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール」や、ブラックベリーとカシスのコンポートを桜のシャンティで包んだ「桜とフリュイノワールのタルト」などが味わえます。

「桜スプリングアフタヌーンティー」の「カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール」

カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール

「桜スプリングアフタヌーンティー」の「桜とフリュイノワールのタルト」

桜とフリュイノワールのタルト

　セイボリーも桜吹雪が緑の芝生に舞い降りたような「グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット　桜クランチとベーコンクリームチーズ」など、春らしさ満点。たまにはこんなお花見もすてき！

「桜スプリングアフタヌーンティー」の「グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット　桜クランチとベーコンクリームチーズ」

THE LOUNGE (ザ ラウンジ)
場所：フォーシーズンズホテル東京大手町39階
営業時間：ご軽食・お飲み物　 11:00～23:00 （L.O　22：30）
※L.Oは、お飲み物のラストオーダーの時間です。
※総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含まれております。
※営業時間は変わる場合はございます。

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

