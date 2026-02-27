桜、まだ咲いてない？ でもティーカップの中は満開です。大手町フォーシーズンズで桜のアフタヌーンティー

東京の桜開花予想は3月18日。待ち遠しいですよね。待ちきれないので、一足早くアフタヌーンティーでお花見しちゃうのはいかがでしょう。スタンドの上がパッと華やぐ、桜のアフヌンが始まりましたよ。

思わず顔がほころぶアフタヌーンティー

フォーシーズンズホテル東京大手町「THE LOUNGE （ザ ラウンジ） 」で、桜とヨーロッパの春をテーマにした「桜スプリングアフタヌーンティー」を提供しています。

桜スプリングアフタヌーンティー

期間：2026年3月1日（日）～2026年4月19日（日）

料金：平日 11:00～13:00/ 13:30～15:30/18:30～ ￥9,300

平日 16:00～18:00 ￥8,300

週末・祝日 ￥9,300

桜色にの可憐なスイーツに加え、ヨーロッパの春の祭典「イースター」をテーマに、エッグやうさぎをモチーフにした愛らしいスイーツが登場。イエローに彩られたウサギ型スイーツが可愛い「カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール」や、ブラックベリーとカシスのコンポートを桜のシャンティで包んだ「桜とフリュイノワールのタルト」などが味わえます。

セイボリーも桜吹雪が緑の芝生に舞い降りたような「グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット 桜クランチとベーコンクリームチーズ」など、春らしさ満点。たまにはこんなお花見もすてき！

THE LOUNGE (ザ ラウンジ)

場所：フォーシーズンズホテル東京大手町39階

営業時間：ご軽食・お飲み物 11:00～23:00 （L.O 22：30）

※L.Oは、お飲み物のラストオーダーの時間です。

※総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含まれております。

※営業時間は変わる場合はございます。