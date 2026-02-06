桜リボンのクマさんシュー可愛すぎ問題。テーブルに置いただけで部屋の空気が「春」、食べると頭の中も「春」に
春のスイーツって桜をイメージしたものが多くてトキメキが止まりません。「ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション」では新作プチガトー「クマさんシューさくら」と毎年人気の「さくら ～桜香るムース～」が登場。シューは食べるのがもったいないくらいの可愛さ！ ムースはまるで桜が咲いているかのように可憐で、こっちも食べるのがもったいない！
春スイーツってどうしてこんなに可愛いの？
「ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション 丸の内ブリックスクエア店」で、「クマさんシューさくら」と「さくら ～桜香るムース～」を販売しています。
クマさんシューさくら
￥620（税込）
桜の葉で香りをつけたクレームシャンティに花びらの香りのクレームパティシエールを合わせ、中には甘酸っぱいグリオットチェリーのコンフィチュールが。軽やかなシュー生地も桜の香りが楽しめます。
さくら ～桜香るムース～
￥920（税込）
桜の花はチョコレート製。春の香りが広がる桜のムースにバニラのクリーム、桜の葉で漬けたグリオットチェリー、ピスタチオの生地を閉じ込めました。
ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション 丸の内ブリックスクエア店
住所：東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア1F
営業時間：11:00～21:00（カフェのみラストオーダー有）
フードL.O. 20:00
ドリンクL.O. 20:30