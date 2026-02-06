桜リボンのクマさんシュー可愛すぎ問題。テーブルに置いただけで部屋の空気が「春」、食べると頭の中も「春」に

春のスイーツって桜をイメージしたものが多くてトキメキが止まりません。「ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション」では新作プチガトー「クマさんシューさくら」と毎年人気の「さくら ～桜香るムース～」が登場。シューは食べるのがもったいないくらいの可愛さ！ ムースはまるで桜が咲いているかのように可憐で、こっちも食べるのがもったいない！

春スイーツってどうしてこんなに可愛いの？

「ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション 丸の内ブリックスクエア店」で、「クマさんシューさくら」と「さくら ～桜香るムース～」を販売しています。

クマさんシューさくら

￥620（税込）

桜の葉で香りをつけたクレームシャンティに花びらの香りのクレームパティシエールを合わせ、中には甘酸っぱいグリオットチェリーのコンフィチュールが。軽やかなシュー生地も桜の香りが楽しめます。

さくら ～桜香るムース～

￥920（税込）

桜の花はチョコレート製。春の香りが広がる桜のムースにバニラのクリーム、桜の葉で漬けたグリオットチェリー、ピスタチオの生地を閉じ込めました。

ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション 丸の内ブリックスクエア店

住所：東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア1F

営業時間：11:00～21:00（カフェのみラストオーダー有）

フードL.O. 20:00

ドリンクL.O. 20:30