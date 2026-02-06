桜リボンのクマさんシュー可愛すぎ問題。テーブルに置いただけで部屋の空気が「春」、食べると頭の中も「春」に

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「ジョエル･ロブション」の春スイーツ

　春のスイーツって桜をイメージしたものが多くてトキメキが止まりません。「ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション」では新作プチガトー「クマさんシューさくら」と毎年人気の「さくら ～桜香るムース～」が登場。シューは食べるのがもったいないくらいの可愛さ！　ムースはまるで桜が咲いているかのように可憐で、こっちも食べるのがもったいない！

春スイーツってどうしてこんなに可愛いの？

　「ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション　丸の内ブリックスクエア店」で、「クマさんシューさくら」と「さくら ～桜香るムース～」を販売しています。

クマさんシューさくら
￥620（税込）

「ジョエル･ロブション」の「クマさんシューさくら」

　桜の葉で香りをつけたクレームシャンティに花びらの香りのクレームパティシエールを合わせ、中には甘酸っぱいグリオットチェリーのコンフィチュールが。軽やかなシュー生地も桜の香りが楽しめます。

さくら ～桜香るムース～
￥920（税込）

「ジョエル･ロブション」の「さくら ～桜香るムース～」

　桜の花はチョコレート製。春の香りが広がる桜のムースにバニラのクリーム、桜の葉で漬けたグリオットチェリー、ピスタチオの生地を閉じ込めました。

ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション　丸の内ブリックスクエア店
住所：東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア1F
営業時間：11:00～21:00（カフェのみラストオーダー有）
　　　　　フードL.O. 20:00
　　　　　ドリンクL.O. 20:30

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

