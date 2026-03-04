アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第132回
【ノンアル派注目】アサヒ「ドライゼロ」24本が27％オフ、1本あたり112円に
2026年03月04日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が
Amazon新生活先行セールに登場！
アサヒビールが展開するノンアルコールビールテイスト飲料「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が、Amazon新生活先行セールの対象商品となっています。
参考価格3,681円のところ、27％オフの2,697円で販売されています。1本あたりは約112円です。
「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより
「ドライゼロ アサヒ」は、最もビールに近い味を目指したというノンアルコールビールテイスト飲料です。
“ドライなノドごし”“クリーミーな泡”といったビールらしい飲みごたえを追求し、食事に合うすっきりした味わいが特長といいます。
カロリーゼロ、糖質ゼロをうたい、アルコール度数は0．00％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が、参考価格3,681円から27％オフの2,697円となり、1本あたり約112円で購入できます。
日常的にノンアルコールビールテイスト飲料を選んでいる人は、現在開催中のAmazon新生活先行セールを活用して購入してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
