“飲みやすさ”を打ち出したビール「晴れ風」24本が新生活先行セールで14％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「晴れ風 キリン ビール350ml×24本」がAmazon新生活先行セールに登場！

キリン「晴れ風 キリン ビール350ml×24本」が、現在開催中のAmazon新生活先行セールの対象商品となっています。

過去価格5,249円のところ、14％オフの4,498円で販売されています。1本あたりは約187円です。

「晴れ風 キリン ビール350ml×24本」の特徴

Amazon商品ページより

キリンビールの「晴れ風」は、爽やかな香りを感じられる飲みやすくきれいな味わいが特長とされています。豊かな味わいとなめらかな口当たりを目指し、「ビールのうまみ」がしっかり感じられる味わいに仕上げているといいます。

原材料は麦芽とホップのみで、副原料を使用せず、素材の良さを引き出した設計です。ビール特有の酸味を抑え、麦の豊かなうまみを実現したと紹介されています。

ホップには、爽やかな柑橘香が特長の国産希少ホップ「IBUKI」を使用。投入のタイミングを工夫することで、奥ゆかしくきれいな香りに仕上げているといいます。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「晴れ風 キリン ビール350ml×24本」が、過去価格5,249円から14％オフの4,498円となり、1本あたり約187円で購入できます。

ケースで購入しやすいタイミングとなっているので、現在開催中のAmazon新生活先行セールをチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。