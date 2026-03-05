ほっかほっか亭、春きた！「竹の子ごはん」シリーズ登場　竹の子たっぷり

ほっかほっか亭は3月5日より「竹の子ごはんシリーズ」の発売を開始する。

春限定！「竹の子ごはんシリーズ」

毎年多くの好評を集める春限定のシリーズが今年も登場。

ほっかほっか亭の「竹の子ごはん」は、旬の竹の子の食感と、豊かなだしの風味を堪能できる、季節ごはんシリーズのひとつ。

シリーズにはほっかほっか亭オリジナルの天ぷら粉でサクサクに揚げた天ぷら盛合わせや、だしの旨みが染みた竹の子と根菜の甘辛煮など、季節の味覚を詰め込んだラインナップ。



▲竹の子弁当：690円

主役の竹の子ごはんに、竹の子と根菜の甘辛煮、春に旬を迎えるサワラをはじめとする天ぷら盛合わせを添えている。たまごやきや椎茸昆布も加えた、春の味覚をぎゅっと詰め込んだお弁当。

▲唐揚入り／竹の子弁当：790円

「春の味覚も、いつものおかずも楽しみたい」という方におすすめ。春の味覚を詰め込んだ竹の子弁当に、ほっかほっか亭No,1の人気惣菜である唐揚をプラス。

▲竹の子御膳：940円

主役の竹の子ごはんに、竹の子と根菜の甘辛煮、えびをはじめとする5種6品の天ぷら盛合わせ、鶏竜田、たまごやきと、多彩なおかずを詰め合わせた、ちょっと贅沢な御膳スタイルのお弁当。箱タイプの容器で、行楽シーンのお供や、団体での注文にも最適。

ちょっと贅沢に変更も！

春らしい旬のたけのこが楽しめるお弁当シリーズが登場。しっかりと満足感も味わえて、お花見やピクニックなどの行楽シーンにもぴったりだ。

また期間中は、お弁当の価格にプラス170円で、白ごはんを「竹の子ごはん」に変更することも可能。ちょっと気分を変えて楽しみたい時にいいかも。

（※文中の価格はすべて税込）