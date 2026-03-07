「中華蕎麦とみ田」監修プレミアム冷凍ラーメン登場！キンレイ「お水がいらない」から

キンレイは3月5日より、「お水がいらないプレミアム 中華蕎麦とみ田濃厚豚骨魚介らぁめん」を全国の量販店の冷凍コーナーなどで販売開始しました。価格はオープン。

「中華蕎麦とみ田」監修のプレミアム冷凍麺

「お水がいらない」シリーズは、鍋で温めるだけで調理できる冷凍調理麺で、2010年の発売以降、2024年3月までに累計販売数2億食を突破している同社の人気シリーズです。



今回、プレミアムラインとして千葉県松戸市の有名ラーメン店「中華蕎麦とみ田」の監修のもと開発した新商品が登場します。

「お水がいらないプレミアム 中華蕎麦とみ田濃厚豚骨魚介らぁめん」は、濃厚な豚骨スープに、風味の異なる2種類の煮干しと鯖を合わせたスープが特徴。途中で別添の柚子七味を加えることで、味わいの変化も楽しめるといいます。

麺には、店主が開発した「つけ麺専用粉」を配合した太麺を使用。具材には特製チャーシュー、九条ねぎ、国産ゆずを合わせています。内容量は474gです。

お湯いらずで専門店の味を再現

「お水がいらない」のプレミアムラインは昨年8月に発売された「飯田商店」「カドヤ食堂」監修商品が第1弾で今回が第2弾です。

ラーメン店監修の商品は数多くありますが、知名度の高い「中華蕎麦とみ田」監修と聞くと、つい気になってしまう人も多いのではないでしょうか。



キンレイのお水がいらないシリーズは、ストレートスープの上に麺と具材を重ねてさらに凍結する「二段凍結三層構造」を採用していて、お湯でスープを割る必要がなく、鍋で温めるだけで調理できる点が特徴です。簡単調理でとみ田の味が楽しめるなんてうれしいですね！

※価格は税込み表記です。