ココイチ「桜えびとあさりの春野菜カレー」数量限定で！タケノコ、菜の花など“春”いっぱい

カレーハウスCoCo壱番屋は3月5日より数量限定で「桜えびとあさりの春野菜カレー」を販売する。

春野菜×あさりの×桜えび

「桜えびとあさりの春野菜カレー」

春の訪れを感じる食材を合わせた、この時期らしい一皿が登場する。

▲「桜えびとあさりの春野菜カレー」

1012円（ライス300g、辛さ普通の場合）

タケノコ、菜の花、キャベツ、あさり、桜えびを合わせ、季節感あふれる一皿。

かつお節とともにしょうゆで炊いたタケノコは、噛むたびに和のやさしい風味が口の中に広がる。カレーソースとの相性にもこだわり、幅広い層が食やすい味わいに仕立てたという。

菜の花のほろ苦さ、キャベツの甘み、あさりのうまみが合わさり、食べやすさの中にコクを感じる味わい。仕上げに盛りつけた桜えびが彩りを添え、食欲をそそらるんだとか。

「手仕込ささみカツカレー」同日登場

また同日より、「手仕込ささみカツカレー」も期間・数量限定で販売する。

▲「手仕込ささみカツカレー」

1190円（ライス300g、辛さ普通の場合）



人気の手仕込シリーズに今年も「手仕込ささみカツカレー」が登場。店で手付けしたサクサクの衣と、ふっくらやわらかなささみが相性抜群だという。「手仕込ささみカツ(1本)カレー」も用意。

さらに同日よりプラス1トッピングにぴったりな「わさびタルタル」（143円）も販売する。



粗めに刻んで食感を残し、だし醤油で味付けした本わさびの茎と、クリーミーなタルタルソースを合わせている。わさびのさわやかな辛みをきかせたタルタルソースが、さっぱりとした鶏ささみのうまみを引き立てるそう。

ココイチの春はこれで決まり！

桜えびとあさりを使用したカレーはこれまでにもシーズン限定で「桜えびとあさりの春爛漫カレー」という名前で登場してきた。



桜えびのピンク色で、今の時期らしい見た目も楽しめる期間限定カレー。ひと足先に春を楽しめそう！

（※文中の価格はすべて税込）