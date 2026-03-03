アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第130回
【13％オフ】甘くない、だから旨い。キレ強めのレモンがクセになる「タカラ 焼酎ハイボール レモン」500ml缶24本入り
2026年03月03日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「タカラ 焼酎ハイボール レモン 500ml✕24本」がAmazonタイムセールに登場！
「タカラ 焼酎ハイボール レモン 500ml✕24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
過去価格4,265円のところ、13％オフの3,693円で販売中です。1本あたりの価格は約154円です。
「タカラ 焼酎ハイボール レモン」の特徴
Amazon商品ページより
「タカラ 焼酎ハイボール レモン」は、焼酎をベースにレモン果汁を使用したチューハイです。
昭和20年代の東京下町で生まれたとされる「焼酎ハイボール（酎ハイ）」の味わいを追求した商品で、キレ味爽快な辛口チューハイと紹介されています。アルコール度数は7％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「タカラ 焼酎ハイボール レモン 500ml✕24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで3,693円となっています。1本あたり約154円で購入できる価格です。
過去価格から13％オフで販売されており、ケースでまとめて購入するチャンスです。気になる人は早めに確認してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
