アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第130回

【13％オフ】甘くない、だから旨い。キレ強めのレモンがクセになる「タカラ 焼酎ハイボール レモン」500ml缶24本入り

2026年03月03日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「タカラ 焼酎ハイボール レモン 500ml✕24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「タカラ 焼酎ハイボール レモン 500ml✕24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　過去価格4,265円のところ、13％オフの3,693円で販売中です。1本あたりの価格は約154円です。

アマゾンでタカラ 焼酎ハイボール レモン 500ml✕24本を入手

「タカラ 焼酎ハイボール レモン」の特徴
Amazon商品ページより

　「タカラ 焼酎ハイボール レモン」は、焼酎をベースにレモン果汁を使用したチューハイです。

　昭和20年代の東京下町で生まれたとされる「焼酎ハイボール（酎ハイ）」の味わいを追求した商品で、キレ味爽快な辛口チューハイと紹介されています。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　「タカラ 焼酎ハイボール レモン 500ml✕24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで3,693円となっています。1本あたり約154円で購入できる価格です。

　過去価格から13％オフで販売されており、ケースでまとめて購入するチャンスです。気になる人は早めに確認してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでタカラ 焼酎ハイボール レモン 500ml✕24本を入手

※価格は税込み表記です。

