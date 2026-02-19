食べたさが背徳感を上回る夜限定スイーツ、私はきっとこれを食べてしまう

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「治一郎 KITTE丸の内店」のバータイム限定スイーツ

　夜に食べるパフェほど背徳的なものはないかもしれません。でも飲んだ後の締めパフェ、最高なんですよね。

　「治一郎 KITTE丸の内店」のバータイム限定新作スイーツもかなり背徳感がありますが、それを上回るほど美味しそうなので私はきっと食べてしまいます！

私はパフェかな！でもティラミスもいいな！

　「治一郎 KITTE丸の内店」で、バータイム限定の新作スイーツを提供しています。

パルフェ・ド・キウイ
￥1,900

「治一郎 KITTE丸の内店」の「パルフェ・ド・キウイ」

　レモンカモミールジュレやミントパンナコッタ、エルダーフラワークリームなど、香り高いハーブと果実を重ねたキウイパフェ。見た目の爽やかさもポイント高い！

プランタン
￥1,800

「治一郎 KITTE丸の内店」の「プランタン」

　温かくとろけるショコラのスープをベースに濃厚でなめらかなピスタチオクリームをのせました。温かさと冷たさのコントラストが楽しめます。

ティラミス
￥1,600

「治一郎 KITTE丸の内店」の「ティラミス」

　伝統的なイタリアンデザートをモダンに仕上げました。丸みを帯びた美しいフォルム、濃厚なマスカルポーネクリームと香り高いコーヒーのバランスが最高です。

治一郎 ＫＩＴＴＥ丸の内店
住所：東京都千代田区丸の内2丁目7番2号JPタワー1階　治一郎
営業時間：11:00～21:00（LO20:30）
　　　　　cafe time：11:00～17:00
　　　　　bar time：17:00～21:00(LO20:30)
　　　　　※年末年始は営業時間が異なる場合がございます。

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

