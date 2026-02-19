食べたさが背徳感を上回る夜限定スイーツ、私はきっとこれを食べてしまう

夜に食べるパフェほど背徳的なものはないかもしれません。でも飲んだ後の締めパフェ、最高なんですよね。

「治一郎 KITTE丸の内店」のバータイム限定新作スイーツもかなり背徳感がありますが、それを上回るほど美味しそうなので私はきっと食べてしまいます！

私はパフェかな！でもティラミスもいいな！

「治一郎 KITTE丸の内店」で、バータイム限定の新作スイーツを提供しています。

パルフェ・ド・キウイ

￥1,900

レモンカモミールジュレやミントパンナコッタ、エルダーフラワークリームなど、香り高いハーブと果実を重ねたキウイパフェ。見た目の爽やかさもポイント高い！

プランタン

￥1,800

温かくとろけるショコラのスープをベースに濃厚でなめらかなピスタチオクリームをのせました。温かさと冷たさのコントラストが楽しめます。

ティラミス

￥1,600

伝統的なイタリアンデザートをモダンに仕上げました。丸みを帯びた美しいフォルム、濃厚なマスカルポーネクリームと香り高いコーヒーのバランスが最高です。

治一郎 ＫＩＴＴＥ丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内2丁目7番2号JPタワー1階 治一郎

営業時間：11:00～21:00（LO20:30）

cafe time：11:00～17:00

bar time：17:00～21:00(LO20:30)

※年末年始は営業時間が異なる場合がございます。