食べたさが背徳感を上回る夜限定スイーツ、私はきっとこれを食べてしまう
夜に食べるパフェほど背徳的なものはないかもしれません。でも飲んだ後の締めパフェ、最高なんですよね。
「治一郎 KITTE丸の内店」のバータイム限定新作スイーツもかなり背徳感がありますが、それを上回るほど美味しそうなので私はきっと食べてしまいます！
私はパフェかな！でもティラミスもいいな！
「治一郎 KITTE丸の内店」で、バータイム限定の新作スイーツを提供しています。
パルフェ・ド・キウイ
￥1,900
レモンカモミールジュレやミントパンナコッタ、エルダーフラワークリームなど、香り高いハーブと果実を重ねたキウイパフェ。見た目の爽やかさもポイント高い！
プランタン
￥1,800
温かくとろけるショコラのスープをベースに濃厚でなめらかなピスタチオクリームをのせました。温かさと冷たさのコントラストが楽しめます。
ティラミス
￥1,600
伝統的なイタリアンデザートをモダンに仕上げました。丸みを帯びた美しいフォルム、濃厚なマスカルポーネクリームと香り高いコーヒーのバランスが最高です。
治一郎 ＫＩＴＴＥ丸の内店
住所：東京都千代田区丸の内2丁目7番2号JPタワー1階 治一郎
営業時間：11:00～21:00（LO20:30）
cafe time：11:00～17:00
bar time：17:00～21:00(LO20:30)
※年末年始は営業時間が異なる場合がございます。