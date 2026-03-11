DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは3月11日、「DMM GAMES スプリングセール 第一弾」をニンテンドーeショップで実施。セール期間は、2026年3月25日23時59分まで。

本セールでは、『終天教団 デジタルデラックスエディション』が初の30オフでラインアップしている。この機会に、まだプレイしていないタイトルに触れてみてはいかがだろうか。

■セール対象製品

●終天教団 デジタルデラックスエディション

※Nintendo Switch版のみ対象

通常価格：9180円 → セール価格：6426円（30％オフ）

販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000027055

公式サイト：https://shuten-kyodan.com/

●刀剣乱舞無双 ＋ シーズンパスセット

通常価格：1万5202円 → セール価格：7601円（50％オフ）

販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000013678

公式サイト：https://touken-musou.com/

●アトミクロップス デラックスエディション

通常価格：3960円 → セール価格：792円（80％オフ）

販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000018614

公式サイト：https://atomicrops.games.dmm.com/

●チルドレン・オブ・モルタ ～家族の絆の物語～コンプリートエディション

通常価格：4290円 → セール価格：1287円（70％オフ）

販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000013363

公式サイト：https://childrenofmorta.games.dmm.com/

●ヴァンパイア：ザ・マスカレード スワンソング デラックスエディション

通常価格：5980円 → セール価格：1794円（70％オフ）

販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000018900

公式サイト：https://swansong.games.dmm.com/

●きみのまちサンドロック・デラックスエディション

通常価格：7480円 → セール価格：3740円（50％オフ）

販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000019789

公式サイト：https://sandrock.games.dmm.com/

©2025 EXNOA LLC/Neilo Inc. All rights reserved.

©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS ©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

© Published in Japan by EXNOA LLC 2026 Copyright 2026 Raw Fury AB. All Rights Reserved.

Published in Japan by EXNOA LLC. © 11 bit studios S.A. and Dead Mage Inc.

Children of Morta, the Children of Morta logo, the 11 bit studios logo and the Dead Mage logo are trademarks of 11 bit studios S.A. and/or Dead Mage Inc. All rights reserved.

©2026 Nacon. ©2026 Published by EXNOA LLC and developed by Big Bad Wolf. Paradox Interactive, Vampire: The Masquerade® Copyright© 2026 Paradox Interactive AB (publ) All rights reserved.

My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. © 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.