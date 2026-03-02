アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第128回
新潟県産米100％、冬だけの菊水「しぼりたて生原酒」が14％オフ
2026年03月02日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「菊水 冬季限定しぼりたて生原酒」がAmazonタイムセールに登場！
「菊水 冬季限定しぼりたて生原酒」は、新潟県産米を100％使用した本醸造仕込みの日本酒です。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっており、1,800mlの一升瓶が割引価格で販売されています。
過去価格は3,249円でしたが、Amazonタイムセールでは14％オフの2,789円となっています。
「菊水 冬季限定しぼりたて生原酒」の特徴
Amazon商品ページより
「菊水 冬季限定しぼりたて生原酒」は、新潟県の蔵元である菊水酒造が手がける冬季限定生産の日本酒です。新潟県産米を100％使用し、精米歩合70％まで磨いた米で仕込んだ本醸造酒となっています。
火入れと呼ばれる加熱殺菌や割り水を行わない生原酒で、しぼりたてのフレッシュな味わいを楽しめるとしています。しぼりたての酒質を保つため、遮光性に優れたアルミ蒸着袋で包装された特別仕様の一升瓶として提供されています。
果実のような香りと濃醇なコクを併せ持つ味わいが特徴といいます。アルコール度数は19％です。
まとめ：冬季限定の人気銘柄が割引に！
限定生産の「菊水 冬季限定しぼりたて生原酒」が、Amazonタイムセールで過去価格から14％オフで購入できます。
期間限定のセールとなるため、この機会にチェックしておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
