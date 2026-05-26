画面がないのが逆に◎なスマートバンド「Fitbit Air」をフォトレポ

画面を持たないグーグルのスマートバンド「Google Fitbit Air」が発売（価格は1万6800円）。編集部にもテスト機材が到着した。レビュー記事は後日掲載予定だが、今回はフォトレポをお届けしよう。

Fitbit Airは小さな本体の「ペブル」部と専用のバンドを組み合わせて利用する。バンド部の幅は約1.7cm。想像以上に軽くて（バンド抜きで5.2g、バンド込みで12g）、存在感が小さいのが魅力的。ただし、ある程度しっかり縛らないと固定できないので（特に運動時）、「空気（Air）のよう」とまではいかない。

各種の設定や情報の確認は、「Fitbit」アプリから刷新された「Google Health」アプリから操作する。Android 11以降のみならず、iOS 16.4以降もサポートしているのでiPhoneユーザーでも利用できる。

バッテリー駆動は最長で7日間。電池切れなどを示すLEDもないので、状態はすべてアプリからの確認が必要。充電は専用のケーブルから行なう。フル充電までに要する時間は約90分（5分の充電で最長1日間の動作が可能）。

ミニマリストはもちろん、スマートウォッチではない腕時計と組み合わせて使う人にとっても魅力的（このサイズなら、右手に着けてもよさそう）なFitbit Air。ガジェットマニア以外にも人気となるか、注目の製品と言えそうだ。