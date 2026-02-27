丸の内でちむどんどん！ 沖縄料理「ナンクルナイサ」で乾杯ドリンク39円、おつまみ390円フェア

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「沖縄料理 なんくるないさー」の「39円で！乾杯しようさ～！」

　「ナンクルナイサ きばいやんせー 丸の内OAZO店」「沖縄料理 大手町なんくるないさー」で、「39円で！乾杯しようさ～！」を開催中！　乾杯ドリンクを1杯39円（税込42円）、沖縄料理の定番おつまみもサンキュー価格390円（税込429円）で楽しめます。3月11日（水）までの期間限定なので、今日は寄り道しちゃおうサー。

沖縄料理でパワーチャージだ

　3月11日（水）まで、「ナンクルナイサ きばいやんせー 丸の内OAZO店」「沖縄料理 大手町なんくるないさー」で、「39円で！乾杯しようさ～！」を開催しています。

乾杯ドリンク
1杯￥39（税込￥42）
※対象ドリンクは店舗により異なります。
※お一人様1杯まで。
※フード1品以上のご注文をお願いいたします。
※別途お通し代をいただきます。

「沖縄料理 なんくるないさー」の39円乾杯ドリンク

おつまみ
￥390（税込￥429）

「沖縄料理 なんくるないさー」のサンキュー価格おつまみ

　プチプチ食感が楽しい海ぶどうや、さっぱりとしたミミガーポン酢、沖縄の定番小鉢沖縄もずく酢、苦味と旨味のバランスが絶妙なゴーヤチャンプル、〆にもぴったりなそーみんチャンプルなど、沖縄らしい人気メニューが対象。ちむどんどんする！

ナンクルナイサ きばいやんせー 丸の内OAZO店
住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内OAZO6F
営業時間：月〜金11:00〜14:30, 17:00〜23:00
　　　　　土・日11:00〜14:30, 17:00〜22:00

沖縄料理 大手町なんくるないさー
住所：東京都千代田区大手町1‐6‐1大手町ビルB2F B259区
営業時間：月〜金11:00〜14:30, 17:00〜22:00
　　　　　土11:00〜14:30, 17:00〜21:00
定休日：日曜

