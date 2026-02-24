3月9日だけクリスピー・クリーム・ドーナツが平成に！ 「オリグレ」が当時価格「150円」で買えちゃう！
「クリスピー・クリーム・ドーナツ」の定番商品「オリジナル・グレーズド®」。今年で日本上陸20周年を迎えることを記念して、店頭限定でオリグレが20年前の価格「150円」で買えちゃいます。この日のオリグレだけ平成価格！！
箱入りダズンも20年前の価格！
3月9日（月）限定で、「クリスピー・クリーム・ドーナツ」で「オリグレ150円1DAY」を開催します。
オリジナル・グレーズド®
￥216→￥162（イートイン：￥220→￥165）
オリジナル・グレーズド® ダズン
￥1,728→￥1,620（イートイン：￥1,760→￥1,650）
※価格は税込
実施日時：2026年3月9日（月） 1日限定
実施店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗（イベント・催事店舗を除く）
※『オリジナル・グレーズド®』単品の特別価格でのご購入は、1組につき2個までとさせていただきます。（3個目からは通常価格）
※『オリジナル・グレーズド® ダズン』の購入制限はございません。
※なくなり次第終了となります。
※店頭での取り置きやご予約は承っておりません。
※特別価格の商品のBOX割・コンボ割は適応されません。
※特別価格の商品は、他割引券・アプリクーポン（プレゼントクーポンは除く）との併用は不可となります。
※クイックオーダー、各社デリバリーではご利用いただけません。
※当日は一部店舗で実施しているモーニングサービスの販売を休止させていただきます。
創業以来変わらない秘伝のレシピで作る「オリジナル・グレーズド®」。私も久しぶりに買おうかな！
クリスピー・クリーム・ドーナツ 丸の内オアゾ店
住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ B1F
営業時間：7:00〜21:00（金曜のみ7:00〜21:30）
クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店
住所：東京都千代田区丸の内3-5-1 Bブロック1階
営業時間：8:00〜22:00
※ドリンクオーダーは21:30まで