3月9日だけクリスピー・クリーム・ドーナツが平成に！ 「オリグレ」が当時価格「150円」で買えちゃう！

「クリスピー・クリーム・ドーナツ」の定番商品「オリジナル・グレーズド®」。今年で日本上陸20周年を迎えることを記念して、店頭限定でオリグレが20年前の価格「150円」で買えちゃいます。この日のオリグレだけ平成価格！！

箱入りダズンも20年前の価格！

3月9日（月）限定で、「クリスピー・クリーム・ドーナツ」で「オリグレ150円1DAY」を開催します。

オリジナル・グレーズド®

￥216→￥162（イートイン：￥220→￥165）

オリジナル・グレーズド® ダズン

￥1,728→￥1,620（イートイン：￥1,760→￥1,650）

※価格は税込

実施日時：2026年3月9日（月） 1日限定

実施店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗（イベント・催事店舗を除く）

※『オリジナル・グレーズド®』単品の特別価格でのご購入は、1組につき2個までとさせていただきます。（3個目からは通常価格）

※『オリジナル・グレーズド® ダズン』の購入制限はございません。

※なくなり次第終了となります。

※店頭での取り置きやご予約は承っておりません。

※特別価格の商品のBOX割・コンボ割は適応されません。

※特別価格の商品は、他割引券・アプリクーポン（プレゼントクーポンは除く）との併用は不可となります。

※クイックオーダー、各社デリバリーではご利用いただけません。

※当日は一部店舗で実施しているモーニングサービスの販売を休止させていただきます。

創業以来変わらない秘伝のレシピで作る「オリジナル・グレーズド®」。私も久しぶりに買おうかな！

クリスピー・クリーム・ドーナツ 丸の内オアゾ店

住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ B1F

営業時間：7:00〜21:00（金曜のみ7:00〜21:30）



クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店

住所：東京都千代田区丸の内3-5-1 Bブロック1階

営業時間：8:00〜22:00

※ドリンクオーダーは21:30まで