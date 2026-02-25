GANYMEDEが運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」が、「Apex Legends」部門を再設立。同部門のメンバーとしてYukaF選手がFnaticより移籍し、Satuki選手、Mike選手が新規加入する。また、コーチとしてYamatoさん、アナリストとしてTakuronさんがチームをサポートする。

ZETA DIVISIONは前身のJUPITER時代にApex Legends部門を発足し、「JUPITE R VEGA」「JUPITER XENA」の2チーム体制で競技シーンをけん引してきたが、2022年の7月に部門を解散していた。しかし、Apex Legends部門の不在はコミュニティーにとっても大きな空白だったという。

今回、「世界を揺るがす準備」を整え、再び情熱を燃やし、最高のロスターで部門を再始動する準備が整い、結実したとのことだ。

今後は、2月28日から3月2日にかけて行なわれる公式大会「Apex Legends Gl obal Series 2026: Online Open #1 - APAC North」へ出場予定だ。日本のApex Legendsのプロシーンを代表するといっても過言ではないYukaF選手をはじめ、ともにシーンを盛り上げてきたSatuki選手やMike選手が、大会でどういった活躍を見せてくれるのか。今から楽しみだ。