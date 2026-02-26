肉×背脂どーん！900g級ド迫力の「G系油すた丼」これぞコスパ満腹感

伝説のすた丼屋は2月27日より、期間限定メニュー「G系油すた丼」を含む全4商品を全国の「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」で発売します。

圧倒的なボリュームの「G系油すた丼」各種が登場

卒業や異動、新生活の準備などで慌ただしくなる時期に向け、ボリューム感のあるメニューで活力を届けたいという考えから開発された企画です。

ラーメン界隈で人気の“G系”の要素と、すた丼の特徴を組み合わせたメニューを展開(G系とは諸説ありますが、一般的にもやしをトッピングし、ニンニク、背脂などを特徴としたボリューム系ラーメンのことです）。

▲G系油すた丼 1190円

豚カタと玉ねぎを秘伝のニンニク醤油ダレで炒め、キャベツともやしをのせた大盛りご飯に盛り付けた丼で、総重量は約900gです。

仕上げに砕いたニンニクと背脂を加えることで、豚肉の旨みと野菜の食感に、ニンニク醤油ダレと背脂のコクが重なるといいます。

▲G系油そば 1290円

豚カタと玉ねぎを秘伝のニンニク醤油ダレで炒め、キャベツともやしとともに特注の全粒粉麺に盛り付け、砕いたニンニクと背脂を加えた油そばです。

麺2玉の場合で総重量は約1kg。麺は1玉・1.5玉・2玉まで同一価格で提供されます。

▲G系牛カルビ焼肉すた丼 1390円

牛カルビと玉ねぎを秘伝の焼肉ダレで焼き上げ、キャベツともやしをのせた大盛りご飯に盛り付けた焼肉丼で、総重量は約900gです。

仕上げに砕いたニンニクと背脂を加え、牛カルビの旨みと焼肉ダレの風味を組み合わせた一杯です。

▲G系牛カルビ焼肉油そば 1490円

牛カルビと玉ねぎを秘伝の焼肉ダレで焼き上げ、特注の全粒粉麺にキャベツともやしとともに盛り付けた油そばです。

麺2玉の場合で総重量は約1kg。麺は1玉・1.5玉・2玉まで同一価格で提供されます。

牛カルビのジューシーな旨みに、ニンニクと背脂のコクを加えた食べごたえのある一杯としています。

重量コストパフォーマンス最強

ニンニクと背脂で新生活にエネルギーを！

近年、「安くてお腹いっぱい食べられるグルメ」への注目が高まる中、打ち出されたきたすた丼屋の新メニュー。

G系とすた丼、それぞれの持ち味を正面から掛け合わせたボリューム満点な内容で、重量コストパフォーマンス最強。しっかり食べたい人にとって注目です。

「今日はとにかく腹いっぱい食べたい」という日に立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。