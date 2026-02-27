全部マシマシ！究極進化の「エクストリームU.F.O.」爆誕！麺114％、濃さ110%と限界へ

日清食品は「日清焼そばエクストリームU.F.O.」（279円）を3月2日に全国で発売する。

すべてが進化した「日清焼そばエクストリームU.F.O.」

「日清焼そばU.F.O.」は1976年に発売されたロングセラーカップ麺ブランド。今回、50周年を記念した商品として、ソース、麺、具材、ふりかけのすべてを "究極進化" させた限定商品を展開する。



「日清焼そばエクストリームU.F.O.」は、通常の「U.F.O.」と比べ、太さを約114%にアップした"ぶっといもちもち麺"と、濃さを約110%にアップし、つぶつぶ食感のガーリックを加えた"もっとぶっ濃い濃厚つぶつぶソース"を合わせた一品。

具材は、通常の「U.F.O.」で使用している肉具材の体積を約169%にアップした"でっかい肉具材"のほか、たっぷり増量した大切りのキャベツを入れている。



通常品比で約130%に増量した"たっぷり青のり&紅ショウガふりかけ"を仕上げに加えれば、濃厚なソースの香りと味わいが一層引き立つ味わいが楽しめるそうだ。

めっちゃ濃い味わいに期待！

「U.F.O.」ならではの濃厚な味わいをより際立せたという本商品。日清食品というと、おなじみのどん兵衛を進化させた「最強どん兵衛」など、ハイグレード版の商品にも定評があるため、今回も期待したい。



麺の太さを約114%アップ、ソースの濃さを約110%アップと、濃い味わいと食べとごたえを楽しめそうだ。通常の「U.F.O.」との食べ比べも面白そう！

（※文中の価格はすべて税込）