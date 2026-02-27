このページの本文へ

3月4日15時から発売

唐揚げにマヨどばっ！松のやの「ハニーレモン唐揚げ定食」がやりたい放題

2026年02月27日 21時20分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

マヨラー必食！

　松のやでは3月4日15時より、「ハニーレモン唐揚げ定食」各種を発売する。

マヨラーに捧ぐ「ハニーレモン唐揚げ定食」

　とんかつチェーン「松のや」では、カラッとジューシーに揚げた“唐揚げ”も好評という。今回、その唐揚げをクセになる味に仕上げた一品が登場。

▲「ハニーレモン唐揚げ定食（5個）」990円

　はちみつ、レモン、そしてマヨネーズを組み合わせた特製のソースをたっぷりとかけた一品。

　レモンの爽やかな風味に、はちみつの優しい甘み、そしてマヨネーズの濃厚なコクが三位一体となり、唐揚げの旨味を最大限に引き出したという。一度食べたら癖になる、背徳感たっぷりの味わいなんだとか。

　「ハニーレモン唐揚げ定食」は5個、8個から選べる。看板商品の「ロースかつ」との合盛り定食の他、丼に仕立てた「ハニーレモン唐揚げ丼」も用意。

▲「ハニーレモン唐揚げ定食（8個）」1260円

▲「ロースかつ＆ハニーレモン唐揚げ定食」1130円

▲「ハニーレモン唐揚げ丼」790円

やりたい放題じゃない……？

　唐揚げにマヨネーズをドバッとかけているという驚きのビジュアル。“やりたい放題”な雰囲気がある。レモンでさっぱりさせるというので、実際、これは……間違いないだろう。

　禁断な感じが漂う一品だが、マヨネーズやレモンの酸味が好きな方にはたまらないのでは。

　禁断の組み合わせ、これは食べたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

