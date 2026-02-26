ドドン！「アボカドワッパー」新作がきたぞ！スパイシーでボリューミーな3品

バーガーキングは2月27日より、「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」3種を期間限定で発売します。

「アボカドワッパー」に3種の新作

バーガーキングの人気商品「アボカドワッパー」の新作。ワッパーは同チェーンの看板ハンバーガーシリーズです。



今回「スパイシーサルサ アボカドワッパー」「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」をラインアップ。



いずれも、トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた特製サルサソースを使用している点が特長です。

▲スパイシーサルサ アボカドワッパー 単品940円、セット1240円

直火焼きの100％ビーフパティに、アボカド、ピクルス、レタス、トマト、オニオンを重ねています。

トマトのコクとにんにくの旨味に加え、6種のハーブ＆スパイスによる「特製サルサソース」で仕上げています。

▲ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー 単品1340円、セット1640円

100％ビーフパティを2枚使用し、アボカドや野菜とともに特製サルサソースで仕上げたボリューム感のある一品です。

▲チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー 単品1040円、セット1340円

直火焼きの100％ビーフパティに、アボカド、ピクルス、レタス、トマト、オニオンに、特製サルサソース、コクのあるチェダーチーズ2枚を重ねた商品です。

いつでもお得な「オールデイ・キング」がリニューアル

700円セットが仲間入り

同日より、セットメニュー「オールデイ・キング」もリニューアルします。対象バーガーとフレンチフライ（S）、ドリンク（M）のセットを、550円、600円、650円、700円の4価格帯で展開し、単品とセットの通常価格より最大160円お得になるとしています。

新たに700円セットが加わり、期間限定の「スパイシーサルサ アボカドワッパー Jr. セット」も対象となります。

さらに、セットにアップルパイとナゲット5ピースを追加した「オールデイ・キングミール」が950円で用意されます。

アボカド好き、辛いもの好きは注目！

新作アボカドワッパーは、アボカドのまろやかさに、サルサの辛味が加わることで、これまでとは違う印象のワッパーに仕上がっているとのこと。ワッパーは通常のものもしっかりとした重量感がありますが、さらにボリュームを求めるならダブル、コクを求めるならチーズと、選択肢があるのも楽しいポイントです。



アボカド好き、そして辛いもの好きにはたまりません！期間限定なので、気になる人は早めにチェックしてみるのもよさそうです。

※価格は税込み表記です。