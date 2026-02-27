すき家で「みそ汁」毎回無料に！何度でも使える神パスポート本に胸アツ

ぜンショーホールディングスのすき家は、牛丼チェーン「すき家」の公式ファンブック「すき家 FAN BOOK」を宝島社より3月11日より発売します。1210円。

「すき家 FAN BOOK」が宝島社から

1982年に横浜で創業したすき家のこれまでと現在をまとめた内容で、ブランドの歩みや商品、店舗、関わる人々に焦点を当てた一冊です。

本書には、2025年からすき家のCMに出演している俳優の高橋文哉氏へのインタビューをはじめ、国内外のメニュー紹介、従業員の声、創業から現在までの歴史、新デザイン店舗の特長などが収録されています。

また、海外展開の取り組みとして、日本のすき家らしさと各国の食文化が融合した店舗や商品も紹介されています。

期間中、何度でも使えるパスポート付き！

▲牛丼・カレーのトッピング70円引き 特別パスポート

付録として、有効期間中は何度でも利用できる特別パスポートが付いています。内容は「牛丼・カレーのトッピング70円引き」または「みそ汁（単品）無料」のいずれかで、店内飲食と持ち帰りの両方で利用できます。

パスポートの有効期限は2027年3月31日までで、Sukipassとの併用も可能とされています。

▲みそ汁（単品）無料 特別パスポート

■書籍概要

タイトル：すき家 FAN BOOK

発売元：社宝島社

発売日：3月11日

定価：1210円

仕様：A4判・オールカラー・64ページ

販売店舗：全国の書店・ネット書店など

特別付録：SPECIAL PASSPORT

好きな牛丼・カレーのトッピングが70円引き or みそ汁（単品）無料

※有効期限は2027年3月31日

※Sukipassと併用可能

すき家ファンは必見！

牛丼チェーンとして身近な存在のすき家ですが、その歴史や裏側に触れられる内容は、普段通っている人ほど気になるところです。

特典パスポートが付いている点も実用的で、牛丼・カレーのトッピング70円引き、みそ汁（通常110円）が毎回無料など、かなりお得な内容になっています。有効期限は2027年3月31日と、およそ1年間好きなだけ利用できます。



すき家を利用する機会が多い人はぜひチェックしてください。

※価格は税込み表記です。