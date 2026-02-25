スタバ初！「ひなまつりフラペ」3色あられ×ミルクプリンでかわいすぎ！

スターバックス コーヒーでは2月27日より「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」を発売する。サイズはショートのみで、持ち帰り638円、店内飲食650円。

初の「ひなまつりフラペ」登場！

ひなまつりを全世代で楽しんでもらいたいという想いを込めた、スターバックスでは初となるフラペチーノが登場。

「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」は、ひなまつりを祝うお菓子として伝統的に親しまれている、華やかな色合いの“おいり風3色あられ”のトッピングが特徴の一品。

おいり風3色あられはオリジナルで開発したもので、桃・橙・緑のやさしい色合いと、ほんのり甘く、かつ軽やかな“ふわサク”な食感が、ひなまつりらしい華やかさを演出するという。

カップの底にはぷるんとした食感のミルクプリンと白桃ジュレを重ね、とろっとした白桃の味わいのボディには、優しい甘さのサクラソースを合わせている。

飲み進めるごとに、白桃のまろやかさに立体的な桜の風味が重なり、春らしい味わいなんだとか。

幅広い年代が手に取りやすいショートサイズのみで展開するのも本商品の特徴。

かわいすぎるっ！

スタバから初の「ひなまつりフラペ」が登場！見た目もかわいくてテンション上がる！

商品は在庫次第で早期に販売終了する場合があるというので、気になる方は早めのチェックが良さそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）