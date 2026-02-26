生ビール209円、カルビ319円！牛角、平日限定「春も焼肉フェア」

牛角は3月2日～19日の平日限定で、「春も焼肉フェア」を開催します。期間中は人気メニュー15品以上が何皿・何杯でも特別価格で提供されます。
利用には、着席時と会計時に牛角公式ホームページの専用ページ画面を提示する必要があり、割引後の飲食代金合計が2000円以上の場合に利用できます。
期間中は「生ビール」209円、カルビやタンは319円など、全17品を何皿・何杯でも特別価格で注文できます。
■生ビールなど全7品が209円！
・アサヒスーパードライ（中ジョッキ） 638円
・ハイボール 583円
・牛角無糖レモンサワー 528円
・やみつきキャベツ 385円
・焼きパイン 319円
・牛角アイス（バニラ・抹茶） 319円
■タン・カルビなど5品が319円！
・とんタン塩 638円
・ジューシーカルビ 550円
・ふりそで（特製醤油焼き） 528円
・ふりそで（塩ダレ） 528円
・牛角冷麺（ハーフ） 528円
■牛角上ハラミ 通常968円→484円
また、本企画の目玉として、牛角の看板メニュー「牛角上ハラミ」が通常968円のところ、半額の484円となります。
■やみつき豚ホルモン（塩ダレ・味噌ダレ） 通常583円→429円
■牛角冷麺（レギュラー） 通常858円→528円
新生活に焼き肉を！
春は集まりの予定が増えやすい季節だけに、価格を気にせず注文できるフェアはありがたいですね。生ビールや定番の肉がこの価格帯でそろうと、自然とテーブルもにぎやかになりそう！
こちらのフェアは平日限定の開催となります。新生活のスタートに、焼肉でパワーをチャージしては？
※価格は税込み表記です。