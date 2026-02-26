生ビール209円、カルビ319円！牛角、平日限定「春も焼肉フェア」

牛角は3月2日～19日の平日限定で、「春も焼肉フェア」を開催します。期間中は人気メニュー15品以上が何皿・何杯でも特別価格で提供されます。

利用には、着席時と会計時に牛角公式ホームページの専用ページ画面を提示する必要があり、割引後の飲食代金合計が2000円以上の場合に利用できます。

期間中は「生ビール」209円、カルビやタンは319円など、全17品を何皿・何杯でも特別価格で注文できます。

■生ビールなど全7品が209円！

・アサヒスーパードライ（中ジョッキ） 638円

・ハイボール 583円

・牛角無糖レモンサワー 528円

・やみつきキャベツ 385円

・焼きパイン 319円

・牛角アイス（バニラ・抹茶） 319円

■タン・カルビなど5品が319円！

・とんタン塩 638円

・ジューシーカルビ 550円

・ふりそで（特製醤油焼き） 528円

・ふりそで（塩ダレ） 528円

・牛角冷麺（ハーフ） 528円

■牛角上ハラミ 通常968円→484円

また、本企画の目玉として、牛角の看板メニュー「牛角上ハラミ」が通常968円のところ、半額の484円となります。

■やみつき豚ホルモン（塩ダレ・味噌ダレ） 通常583円→429円

■牛角冷麺（レギュラー） 通常858円→528円

新生活に焼き肉を！

春は集まりの予定が増えやすい季節だけに、価格を気にせず注文できるフェアはありがたいですね。生ビールや定番の肉がこの価格帯でそろうと、自然とテーブルもにぎやかになりそう！

こちらのフェアは平日限定の開催となります。新生活のスタートに、焼肉でパワーをチャージしては？

※価格は税込み表記です。