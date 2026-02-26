このページの本文へ

3月2日スタート

生ビール209円、カルビ319円！牛角、平日限定「春も焼肉フェア」

2026年02月26日 18時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　牛角は3月2日～19日の平日限定で、「春も焼肉フェア」を開催します。期間中は人気メニュー15品以上が何皿・何杯でも特別価格で提供されます。

　利用には、着席時と会計時に牛角公式ホームページの専用ページ画面を提示する必要があり、割引後の飲食代金合計が2000円以上の場合に利用できます。

　期間中は「生ビール」209円、カルビやタンは319円など、全17品を何皿・何杯でも特別価格で注文できます。

■生ビールなど全7品が209円！
・アサヒスーパードライ（中ジョッキ）　638円
・ハイボール　583円
・牛角無糖レモンサワー　528円
・やみつきキャベツ　385円
・焼きパイン　319円
・牛角アイス（バニラ・抹茶）　319円

■タン・カルビなど5品が319円！
・とんタン塩　638円
・ジューシーカルビ　550円
・ふりそで（特製醤油焼き）　528円
・ふりそで（塩ダレ）　528円
・牛角冷麺（ハーフ）　528円

■牛角上ハラミ　通常968円→484円

　また、本企画の目玉として、牛角の看板メニュー「牛角上ハラミ」が通常968円のところ、半額の484円となります。

■やみつき豚ホルモン（塩ダレ・味噌ダレ）　通常583円→429円

■牛角冷麺（レギュラー）　通常858円→528円

新生活に焼き肉を！

　春は集まりの予定が増えやすい季節だけに、価格を気にせず注文できるフェアはありがたいですね。生ビールや定番の肉がこの価格帯でそろうと、自然とテーブルもにぎやかになりそう！

　こちらのフェアは平日限定の開催となります。新生活のスタートに、焼肉でパワーをチャージしては？

※価格は税込み表記です。

