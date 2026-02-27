ライス無料、海苔増量に！「究極家系めし」をお得楽しめる「12周年祭」を逃すな

横浜家系ラーメンを提供する「壱角家」は、3月1日～12日の12日間、「12周年祭」と題して「究極家系めし」をお得に楽しめるキャンペーンを開催します。

ライス（小）1杯無料、海苔を2枚増量

今回の企画では、店内飲食で麺類を注文した人を対象に、通常有料で提供しているライス（小）が1杯無料となります。また、ライス（中・大）は半額となります。

あわせて、家系ラーメンメニューでは国産海苔を2枚増量します。さらにスープも増量。スープが切れ次第、その日は終了。

同店ではスープを吸った海苔でライスを巻いて食べる「究極家系めし」を提案していて、キャンペーン期間中は無料でライスが付けられるため気軽に試せます。





■壱角屋 12周年祭 概要

・ライス（小） 通常100円→無料

・ライス（中） 通常160円→80円

・ライス（大） 通常220円→110円

・家系ラーメンメニューの国産海苔を2枚増量

※対象外店舗：成田空港店、神宮球場店、駒込店、下北沢店、学芸大学店、葛西店、

東久留米店、浦安店、流山店、松戸店、東神奈川店、瀬谷店、京急鶴見店、春日部店、

藤岡店、小山雨ヶ谷店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、宇多津店

12日間ぶっ通しでライス小が無料！

ライスと海苔が強化されることで、家系ラーメンの楽しみ方がより広がりそう！ スープに浸した海苔でごはんを巻く食べ方は、試してみたくなる組み合わせです。

12日間ぶっ通しで開催されるので、家系ラーメン好きの人はチェックしてください！

※価格は税込み表記です。