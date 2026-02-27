このページの本文へ

壱角家で3月1日から

ライス無料、海苔増量に！「究極家系めし」をお得楽しめる「12周年祭」を逃すな

2026年02月27日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　横浜家系ラーメンを提供する「壱角家」は、3月1日～12日の12日間、「12周年祭」と題して「究極家系めし」をお得に楽しめるキャンペーンを開催します。

ライス（小）1杯無料、海苔を2枚増量

　今回の企画では、店内飲食で麺類を注文した人を対象に、通常有料で提供しているライス（小）が1杯無料となります。また、ライス（中・大）は半額となります。

　あわせて、家系ラーメンメニューでは国産海苔を2枚増量します。さらにスープも増量。スープが切れ次第、その日は終了。

　同店ではスープを吸った海苔でライスを巻いて食べる「究極家系めし」を提案していて、キャンペーン期間中は無料でライスが付けられるため気軽に試せます。


■壱角屋　12周年祭　概要
・ライス（小）　通常100円→無料
・ライス（中）　通常160円→80円
・ライス（大）　通常220円→110円
・家系ラーメンメニューの国産海苔を2枚増量
※対象外店舗：成田空港店、神宮球場店、駒込店、下北沢店、学芸大学店、葛西店、
東久留米店、浦安店、流山店、松戸店、東神奈川店、瀬谷店、京急鶴見店、春日部店、
藤岡店、小山雨ヶ谷店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、宇多津店

12日間ぶっ通しでライス小が無料！

　ライスと海苔が強化されることで、家系ラーメンの楽しみ方がより広がりそう！　スープに浸した海苔でごはんを巻く食べ方は、試してみたくなる組み合わせです。

　12日間ぶっ通しで開催されるので、家系ラーメン好きの人はチェックしてください！

※価格は税込み表記です。

