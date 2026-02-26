丸亀製麺、甘辛豚バラ×濃厚卵黄の「こく旨 豚玉ぶっかけ」3月3日スタート！

丸亀製麺は3月3日より、「こく旨 豚玉ぶっかけうどん」と「山盛りあさりうどん」を期間限定で販売します。

▲こく旨 豚玉ぶっかけうどん 並890円、大1080円、得1270円

打ち立てのうどんに、特製甘辛醤油ダレを絡めた豚バラ肉をたっぷりのせた一杯です。

豚バラ肉は店で湯通しし、しっとり柔らかに仕上げています。焦がし醤油が香る甘めのタレにぶっかけがえしを合わせた甘辛い味付けで、濃厚な卵黄を絡めることでコクが加わるといいます。

ニンニクの風味とコチュジャン、唐辛子を使った特製辛味噌やマヨネーズを合わせることで、味の変化も楽しめます。うどんは茹で上がり後に水で締めて提供し、温と冷から選べます。

▲山盛りあさりうどん 並840円、大1030円、得1220円

殻付きあさりを丼いっぱいに盛り付けた、春の定番商品です。北海道産の真昆布や複数の削り節から引く白だしを店で数時間おきに用意し、注文ごとに殻付きあさりとひと煮立ちさせることで、あさりの旨みを引き出します。

釜から直接すくい上げる釜抜き麺を使用し、だしが絡みやすい仕立てです。持ち帰りの場合は、水で締めた麺を温めて提供します。主にロードサイド店を中心に販売します。

ガッツリ派もほっと派も注目

慌ただしい新生活の時期に、ほっとする春の限定うどんが登場します。甘辛い豚バラ肉に卵黄を絡めてしっかり食べる「こく旨 豚玉ぶっかけうどん」、あさりのだしをゆっくり味わう「山盛りあさりうどん」というその日の気分で選べる2種をラインアップします。

いずれも販売は4月中旬までを予定しています。春の始まりに一度足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。