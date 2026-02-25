サードウェーブは2月25日、『モンスターハンターワイルズ』とコラボしたゲーミングPC「GALLERIA」の受注を開始した。

製品の発売にともなって、実機の展示も開始。秋葉原のGALLERIA Lounge（ガレリア ラウンジ）では内装もモンスターハンターワイルズの世界観を表現した期間限定の仕様と変わり、試遊などのミッションを達成することで、個数限定のノベルティをゲットすることも可能だ。予約などは不要。開催は3月26日までで、ノベルティの配布は上限数に達した時点で終了する。

本体には全世界累計1100万本を超えた人気ゲームの世界観を際立たせるピラーレスガラスケースを採用。デザインはCAPCOMの監修のもと、サイドパネルに「リオレウス」をあしらっている。初期設定ではイメージカラーの赤を基調としたライティングになっており、２種類あるコラボモデル限定のオリジナル壁紙もインストール済。A4ステッカーも同梱する。

GALLERIAでは、昨年2月から動作確認済みPCを投入してきたが、本製品は一段進んだコラボモデルということで、よりモンスターワイルズの世界観に没入できるものとなっている。また、これまでのGALLERIAオリジナルケースバージョンも引き続き購入可能だ。

おすすめのRyzen 7 7700搭載モデルの端子は前面にUSB 2.0×2、USB 3.2×2、USB Type-C、背面にUSB 2.0×4、USB 3.2×5、USB Type-C。サイズは幅217×奥行き446×高さ501mmで、重量は約15kg。

主な仕様と価格は下記の通り：

GALLERIA MWPR7A-R56T16G-B Ryzen 7 7700搭載 モンスターハンターワイルズ コラボモデル

構成：AMD Ryzen 7 7700、GeForce RTX 5060 Ti（16GB）、メモリー16GB（DDR5） / SSD 1TB（NVMe、Gen4）

価格：36万9980円

GALLERIA MWDR7A-R57-B Ryzen 7 9800X3D搭載 モンスターハンターワイルズ コラボモデル

構成：AMD Ryzen 7 9800X3D、GeForce RTX 5070（12GB）、メモリー32GB（DDR5）、SSD 1TB（NVMe、Gen4）

価格：50万9980円

GALLERIA MWDR7A-R58-B Ryzen 7 9800X3D搭載 モンスターハンターワイルズ コラボモデル

構成：AMD Ryzen 7 9800X3D、GeForce RTX 5080（16GB）、メモリー32GB（DDR5）、SSD 1TB（NVMe、Gen4）

価格：64万9980円

GALLERIA MWPC7A-R57-B モンスターハンターワイルズ コラボモデル

構成：インテル Core Ultra 7 265F、GeForce RTX 5070（12GB）、メモリー16GB（DDR5）、SSD 1TB（NVMe、Gen4）

価格：41万9980円

GALLERIA MWDC7A-R57T-B モンスターハンターワイルズ コラボモデル

構成：インテル Core Ultra 7 265KF、GeForce RTX 5070 Ti（16GB）、メモリー32GB（DDR5）、SSD 1TB（NVMe、Gen4）

価格：54万9980円

GALLERIA MWMC9A-R58-B モンスターハンターワイルズ コラボモデル

構成：インテル Core Ultra 9 285K、GeForce RTX 5080（16GB）、メモリー32GB（DDR5）、SSD 2TB（NVMe、Gen4）

価格：73万4980円

販売は全国のドスパラ各店舗およびドスパラ通販サイトで購入可能だ。