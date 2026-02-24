このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第122回

なんと1本約100円！ 「オールフリーKing Gnuデザイン缶」がAmazonタイムセール対象に

2026年02月24日 15時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「オールフリー King Gnu デザイン缶 350ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　サントリーのノンアルコール飲料「オールフリー King Gnu デザイン缶 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。

　参考価格は3,506円のところ、32％オフの2,390円で販売されています。1本あたりの価格は約100円です。

アマゾンでオールフリー King Gnu デザイン缶 350ml 24本を入手

「オールフリー King Gnu デザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより

　サントリー「オールフリー」は、ビールテイストのノンアルコール飲料です。本製品は、限定のKing Gnuデザイン缶となっています。アルコール度数は0.00％で、アルコールだけでなく、カロリー、糖質、プリン体もゼロとされています。

　麦芽由来のうまみ成分を増やし、苦味を調整することで、飲みごたえとすっきりとした後味を目指したといいます。

　原材料には、二条大麦麦芽の麦汁のみを使用した粒選り麦芽仕込を採用し、アロマホップや天然水を使うことで素材の特長を引き立てているとのことです。

まとめ：1本あたり約100円で購入するチャンス！

　「オールフリー King Gnu デザイン缶 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで32％オフとなっています。

　1本あたり約100円で購入できるため、日常的にノンアルコール飲料を選ぶ人にとっては、まとめ買いを検討しやすいタイミングとなっています。Amazonタイムセールで、ストック用として購入してみては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでオールフリー King Gnu デザイン缶 350ml 24本を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧