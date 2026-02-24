アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第122回
なんと1本約100円！ 「オールフリーKing Gnuデザイン缶」がAmazonタイムセール対象に
2026年02月24日 15時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「オールフリー King Gnu デザイン缶 350ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！
サントリーのノンアルコール飲料「オールフリー King Gnu デザイン缶 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。
参考価格は3,506円のところ、32％オフの2,390円で販売されています。1本あたりの価格は約100円です。
「オールフリー King Gnu デザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより
サントリー「オールフリー」は、ビールテイストのノンアルコール飲料です。本製品は、限定のKing Gnuデザイン缶となっています。アルコール度数は0.00％で、アルコールだけでなく、カロリー、糖質、プリン体もゼロとされています。
麦芽由来のうまみ成分を増やし、苦味を調整することで、飲みごたえとすっきりとした後味を目指したといいます。
原材料には、二条大麦麦芽の麦汁のみを使用した粒選り麦芽仕込を採用し、アロマホップや天然水を使うことで素材の特長を引き立てているとのことです。
まとめ：1本あたり約100円で購入するチャンス！
「オールフリー King Gnu デザイン缶 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで32％オフとなっています。
1本あたり約100円で購入できるため、日常的にノンアルコール飲料を選ぶ人にとっては、まとめ買いを検討しやすいタイミングとなっています。Amazonタイムセールで、ストック用として購入してみては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
