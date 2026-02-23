39,790円で導入、USB-C1本で映像＋給電の15.6型10点タッチ「TD1655」／Amazonで販売中

15.6インチのマルチタッチ対応モバイルモニター「TD1655」

　ビューソニックジャパンが展開する「TD1655」は、15.6インチサイズのモバイル10点マルチタッチモニターです。Amazonで販売中で、価格は39,790円とお手頃価格です。

　「TD1655」は、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンと接続することで、作業領域を手軽に拡張できる点が特徴。モバイル環境でも効率的な画面表示を求めるユーザーに向けたモデルといえます。

　ノートPCの作業領域を広げたいとき、軽量なサブディスプレイがあると効率が上がります。本機は約1kgクラスで持ち運びやすく、縦置き表示やチルト調整にも対応します。なおタッチ機能は接続先のOS／機器によって制限があるため、普段使う端末でタッチ操作まで必要かどうかも含めて選ぶのがおすすめです。

USB Type-C給電と10点マルチタッチで作業効率を向上

　「TD1655」は、USB-C端子2つとminiHDMI端子を搭載。ノートPCのサブディスプレイとして使う場合は、USB-Cケーブル1本で、ノートPCから映像出力と電源供給を受けることが可能となります。ディスプレイ用のACアダプタやコードなどが不要なのは、持ち運び用途としてうれしい点ですね。

　逆に、USB充電器で「TD1655」をしつつ、モバイルデバイスを充電（最大60W）する使い方も可能です。

　10点マルチタッチコントロールに対応しており、付属のタッチペンを使用することでペン操作が行えます。直感的でスムーズな操作が行え、クリエイティブ作業や資料確認など幅広い用途に活躍しそうですね。

フルHD IPSパネルと携帯性を両立した設計

　「TD1655」の解像度はフルHD（1920×1080）で、IPSパネルを採用。鮮やかな色表現と広い視野角を実現しています。アスペクト比は16:9で、光沢仕様のディスプレイはプレゼンテーションや動画視聴にも最適でしょう。さらに、ブルーライトフィルターを内蔵し、目への負担にも配慮されている点もうれしいところです。

　本体重量は約0.94kg、厚さは約0.61cmと薄型・軽量設計。mini HDMIおよびUSB Type-Cの入力ポートを備え、縦置き表示やチルト調整にも対応しています。内蔵スピーカーを搭載し、3年間の製品保証が付属している点も安心材料です。

　モバイルモニターは便利ですが、ケーブル1本運用を狙うなら給電や映像出力の条件が重要です。手持ちのUSB-Cケーブルがフル機能（映像対応）かどうかもチェックしておくとスムーズに使えます。購入後に「思った使い方ができない」を避けるためにも、接続端子とタッチ対応範囲を事前に押さえておきましょう。

 

