コスパ良くフルHDから卒業するなら、高精細となめらかさを両立したViewSonicの27型ディスプレーがちょうどいい

ゲーミングシーンで主流となりつつある「WQHD解像度」と、競技レベルの「240Hzリフレッシュレート」を両立しながら、4万円を切るモデル。それがビューソニックジャパンが展開する「VX2758A-2K-PRO-3」です。

「VX2758A-2K-PRO-3」は、27インチサイズのゲーミングディスプレー。価格は39,927円で、Amazonから購入できます。

最大の特徴は、2560×1440ドット（WQHD）という解像度において、240Hzというリフレッシュレートを実現している点。従来のフルHD解像度から一歩進んだ精細なビジュアルを楽しみつつ、FPSやアクションゲームにおける一瞬の判断を支えるなめらかな描写がポイントです。

パネルには同社独自の「SuperClear IPS」技術を採用しており、178度の広視野角とsRGB 99%をカバーする色再現性を確保。ゲーム体験を損なうことなく、クリエイティブな作業や動画視聴にも向いた画質となっています。

応答速度は1ms（MPRT）を達成しており、高速に動く物体も残像感を抑えてクリアに映し出します。同期技術には「AMD FreeSync Premium」を搭載。グラフィックボードのフレームレートとモニターの駆動を同期させることで、画面のズレ（ティアリング）やカクつきを最小限に抑えるとうたいます。

なお、HDR10にも対応するものの、ピーク輝度は300cd/m2と標準的な水準にとどまっています。ゲームや日常用途を中心に、対応コンテンツを表示できる付加機能として考えたいですね。

長時間使用するユーザーへの配慮として、画面のちらつきを抑えるフリッカーフリー技術や、ブルーライトフィルターといったアイケア機能もそなえる点も見逃せないところ。

DisplayPort 1.4に加えて、HDMI 2.1を2ポート搭載。PCだけでなく、家庭用ゲーム機との接続もスムーズです。

一方で、本機はスピーカーを非搭載とし、スタンド機能を上下チルトのみに絞り込んでいます。VESAマウントもサポートするため、設置の自由度を重視する場合はモニターアームと組み合わせるとよいでしょう。

「VX2758A-2K-PRO-3」なら、「WQHDで240Hz」はかなり身近な選択肢になります。手軽にワンランク上のゲーム環境を整えたい人にとって、ちょうどいい一台になりそうです。

