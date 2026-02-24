7H硬度で高耐久！ 10点マルチタッチ対応モニター「TD2423」は業務現場に最適な1台

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ビューソニックジャパンは、23.6インチのマルチタッチ対応液晶モニター「TD2423」をAmazonで販売中だ。価格は31,713円。

最大10点マルチタッチ対応｜赤外線方式タッチスクリーン搭載

TD2423は、最大10点の同時入力に対応する赤外線（IR）方式タッチスクリーンを採用。複数人での同時操作やジェスチャー入力に対応し、直感的なインターフェースを実現する。

対応OSはWindows、macOS、Android、Chrome OS、Linux、Raspberry Piと幅広い。マルチプラットフォーム環境でも導入しやすく、スタイラスペン入力や手袋着用時の操作にも対応するなど、柔軟な運用が可能だ。

フルHD・75Hz対応｜視認性と目の負担軽減に配慮

解像度は1920×1080のフルHD、リフレッシュレートは75Hzに対応。業務用途やマルチメディア再生において、安定した表示性能を提供する。

スタンドは最大38°のチルト調整が可能。利用姿勢や設置環境に応じて角度を最適化でき、タッチ操作時の視認性を高める設計だ。さらに、ブルーライトフィルターとフリッカーフリー技術を搭載し、長時間使用時の目への負担軽減にも配慮している。

7H硬度スクリーン採用｜HDMI・VGA・DVI・USB搭載

ディスプレイ表面には7H硬度のスクリーンを採用。タッチ操作を前提とした設計で、傷に強い耐久性を確保している。

音響面では2W×2のステレオスピーカーを内蔵し、外部スピーカーを追加せずに動画再生やプレゼンテーションに対応可能。インターフェースはHDMI、VGA、DVI、USBポートを備え、既存のPCや業務機器との接続にも柔軟に対応する。

TD2423は、10点マルチタッチ対応とマルチOSサポート、堅牢設計を備えた23.6インチタッチモニターとして、幅広い業務シーンでの活用が見込まれるモデルだ。

