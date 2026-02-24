7H硬度で高耐久！ 10点マルチタッチ対応モニター「TD2423」は業務現場に最適な1台

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

　ビューソニックジャパンは、23.6インチのマルチタッチ対応液晶モニター「TD2423」をAmazonで販売中だ。価格は31,713円。

最大10点マルチタッチ対応｜赤外線方式タッチスクリーン搭載

　TD2423は、最大10点の同時入力に対応する赤外線（IR）方式タッチスクリーンを採用。複数人での同時操作やジェスチャー入力に対応し、直感的なインターフェースを実現する。

　対応OSはWindows、macOS、Android、Chrome OS、Linux、Raspberry Piと幅広い。マルチプラットフォーム環境でも導入しやすく、スタイラスペン入力や手袋着用時の操作にも対応するなど、柔軟な運用が可能だ。

フルHD・75Hz対応｜視認性と目の負担軽減に配慮

　解像度は1920×1080のフルHD、リフレッシュレートは75Hzに対応。業務用途やマルチメディア再生において、安定した表示性能を提供する。

　スタンドは最大38°のチルト調整が可能。利用姿勢や設置環境に応じて角度を最適化でき、タッチ操作時の視認性を高める設計だ。さらに、ブルーライトフィルターとフリッカーフリー技術を搭載し、長時間使用時の目への負担軽減にも配慮している。

7H硬度スクリーン採用｜HDMI・VGA・DVI・USB搭載

　ディスプレイ表面には7H硬度のスクリーンを採用。タッチ操作を前提とした設計で、傷に強い耐久性を確保している。

　音響面では2W×2のステレオスピーカーを内蔵し、外部スピーカーを追加せずに動画再生やプレゼンテーションに対応可能。インターフェースはHDMI、VGA、DVI、USBポートを備え、既存のPCや業務機器との接続にも柔軟に対応する。

　TD2423は、10点マルチタッチ対応とマルチOSサポート、堅牢設計を備えた23.6インチタッチモニターとして、幅広い業務シーンでの活用が見込まれるモデルだ。

 

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

■関連サイト

ViewSonic トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
09月
10月
12月
2023年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
03月
08月
09月
10月
11月
2019年
03月
06月
07月
12月
2018年
04月
11月
12月
2016年
06月