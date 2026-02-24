ビューソニック「ColorPro VP2456A」発売｜90W給電USB-C＆120Hz対応で3万円切り

米国のディスプレイメーカー、ビューソニックジャパンは2月24日、2月下旬より新たな液晶ディスプレイ「ColorPro VP2456A」を発売すると発表した。価格は29,800円前後となる。

ColorPro VP2456Aは特にクリエイティブなプロフェッショナル向けに設計されている。本製品は出荷前にキャリブレーションが施されており、Delta E < 2の色精度を実現し、正確な色再現が可能だ。また、最大90W給電対応のUSB-Cを搭載し、高出力が必要なノートPCへの給電も容易に行える。加えて、リフレッシュレートが120Hzに向上し、スムーズな動画再生や画面操作を実現する。

さらに、このディスプレイはフリッカーフリー技術やブルーライトフィルターを搭載し、目のストレスを軽減するためのアイケアテクノロジーも完備している。エルゴノミクス設計により、スウィーベル、ピボット、チルト、高さ調整が可能で、使用者の環境に最適な画面位置を設定できるのも大きな利点だ。

多彩な作業モードも魅力の一つで、CAD/CAMモードやアニメーション、ビデオ編集、フォトグラファー向けのモードなど、特定の用途に応じた最適な表示設定が可能だ。これにより、専門的な作業を行う際に必要な高品質のビジュアルを提供し、業務効率を向上させるとしている。