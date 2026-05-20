「有機EL」の“EL”って何の略？ テレビでもスマホでもよく聞くけど……答えられますか!?

高級テレビの宣伝でよく聞くけれど……

昨今、液晶ディスプレーではなく「有機EL」ディスプレーという表記を見掛けることが多くなりました。液晶に比べると高価で、ハイエンド製品の商品ページでよく見られます。ではこの「有機EL」とは何の略なのでしょうか？

有機ELディスプレーは、電圧をかけると自ら発光する“非常に小さな有機物”を大量に並べています。液晶ディスプレーよりも画質に優れており、さらに製品自体をより軽く薄く作れます。

これは、液晶＋カラーフィルターで表現する液晶ディスプレーよりも精密な調整ができること、そして液晶ディスプレーに不可欠のバックライトが不要なため構造がシンプルで、そのぶん製品の薄型化、軽量化が可能だからです。

画質としては、液晶ディスプレーと比べて黒色の表現力が圧倒的、という定評があります。液晶ディスプレーで黒色を表現する際は、液晶を整列させてバックライトの光を遮断するのですが、構造上どうしても光が漏れてしまうという欠点があります。対して有機ELディスプレーは有機物の発光を止めれば良いだけなので当然真っ黒になる、というわけです。

このメリットを活かして、色を重視したい高級ディスプレーやテレビへの採用が少なくありません。また最近では、iPhoneの上位機をはじめスマホの画面にも使われています。

ここまで聞くと液晶ディスプレーの上位互換に思えますが、完全無欠ではありません。たとえば、有機ELディスプレーには「焼き付き」のリスクがあります。同じ箇所に同じもの（例：PC画面における時計やアイコン）を長期間表示していると、その後に画面を切り替えても“跡”が残ってしまいます。酷い焼き付きになると修復は叶いません。

とは言え、美しい映像を堪能したい人にとってはこの上ないディスプレーであることに違いはないので、今後も採用機種は増えていくことでしょう。

さて、そんな「有機EL」は何の略かと言えば、有機はそのまま「有機物」、そしてELは「Electro Luminescence」。つまり、「電圧を加えることで発光する有機物」とでも表現すべきでしょうか。

なお、「有機EL」のことを「OLED」と呼称することもありますが、こちらは「Organic Light Emitting Diode」の略。オーガニック＝有機物で、後半はLEDと同一ですね。

コスパはまだまだ液晶ディスプレーが優位

さまざまなメリットを持つ有機ELですが、現状では高級機への採用に留まっています。コスパではまだまだ液晶ディスプレーが優位、と言ったところでしょうか。今回は4K液晶ディスプレー、ViewSonicの「VA3208-4K-MHD」をおすすめ！

4K（3840x2160）解像度と31.5型の画面サイズによって広大かつ見やすい作業スペースが確保できるほか、HDMI端子x2とDisplayPort端子を備えており接続性にも優れています。ちらつきを抑えるフリッカーフリー技術の採用もうれしい一台です。

2026年5月18日現在、Amazonでは4万円を切っています。「VA3208-4K-MHD」は、広い作業スペースを確保したい方々に適したディスプレーでしょう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。