USB-C対応で手軽に画面拡張、ViewSonic「VA1655」をチェック

USB-C対応で場所を選ばず使える15.6インチモバイルモニター

　ViewSonicの「VA1655」は、15.6インチサイズのモバイルモニターだ。USB-C接続に対応しており、オフィス外でも手軽に画面を拡張できる点が特徴で、テレワークや外出先での作業効率向上をサポートする。価格は21,800円。

　ディスプレイにはフルHD（1920×1080）解像度のIPSパネルを採用。高精細で視野角の広い表示により、資料作成や動画視聴など幅広い用途で安定した映像品質を提供する。本体重量は約700gと軽量で、最薄部は0.61cm。持ち運びを前提としたスリムでコンパクトな設計となっている。

ケーブル1本で接続できるシンプルな拡張性

　接続端子にはUSB Type-Cポートを2基搭載し、映像・音声・電源をケーブル1本で伝送可能。ノートPCをはじめ、タブレットやスマートフォンとの接続にも対応しており、シンプルな配線で画面拡張が行える。

　また、VA1655は縦置き表示にも対応。プログラミングやExcelの表計算、写真編集、対戦ゲームなど、用途に応じて画面の向きを柔軟に切り替えられる。mini HDMIポートと3.5mmヘッドフォンジャックも備え、多様なマルチメディア機器とプラグアンドプレイで接続できる。

内蔵スピーカーと目に配慮した機能を搭載

　本体にはデュアルスピーカーを内蔵し、映像とサウンドを一体で楽しめる設計を採用。マルチメディア用途にも対応する。

　さらに、ブルーライトフィルター機能を搭載し、長時間使用時の目への負担軽減にも配慮されている。3年間のメーカー保証が付属し、安心して使用できるモバイルモニターとして位置付けられている。

