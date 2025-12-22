31.5型・4K UHD対応のViewSonic「VA3208-4K-MHD」｜デザイン・映像制作向けモニター

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

31.5型4K UHD対応の液晶モニター「VA3208-4K-MHD」

　ViewSonicが展開する「VA3208-4K-MHD」は、31.5型の4K UHD液晶モニターだ。価格は38,182円で、Amazonにて購入できる。3年間のメーカー保証が付帯する。

高精細表示とHDR10対応による視認性の向上

　VA3208-4K-MHDは、フルHDの4倍にあたる4K UHD解像度（3840×2160）に対応し、広い作業領域と高精細な表示を実現している。細部まで正確な表示が求められるデザイン作業や映像編集など、情報量の多い作業環境に適したモデルといえる。

　また、業界標準のHDR10ハイダイナミックレンジをサポート。従来のSDR表示と比べて、明暗差や色彩表現の幅が広く、自然なコントラストで映像を表示できる。

スピーカー内蔵と省電力設計、豊富な接続性

　本体には2.5W×2のステレオスピーカーを内蔵しており、外部スピーカーを用意せずに映像と音声を同時に楽しめる。画質の一貫性と色再現性にも配慮されており、モニター表示と印刷物とのカラー整合性にも優れているとしている。

　省電力設計のエコモードを搭載し、消費電力の抑制による二酸化炭素排出量削減に貢献。オフィス環境での運用コスト低減にもつながる。接続端子にはHDMIおよびDisplayPort（DP）を備え、PCをはじめとする多様なデバイスとの接続に対応する。

