WQHD・240Hz・1ms対応、ViewSonicの27型ゲーミングモニター「VX2758A-2K-PRO-3」

WQHD×高リフレッシュレートに対応する27型ゲーミングモニター

ViewSonic（ビューソニック）の「VX2758A-2K-PRO-3」は、27型WQHD解像度に対応したゲーミングモニターだ。価格は39,539円で、Amazonから購入できる。

ディスプレイには、2560×1440ドットのWQHD解像度を採用した27インチIPSパネルを搭載。フルHDよりも広い表示領域と高精細な描写により、ゲームプレイ時の視認性を高めるだけでなく、映像鑑賞やデスクワーク用途でも扱いやすい。IPS方式ならではの鮮やかな色表現と広視野角も特徴のひとつだ。

最大240Hz・1ms応答で快適なゲーム表示を実現

リフレッシュレートは、DisplayPort接続時で最大240Hz、HDMI接続時で最大144Hzに対応。応答速度は1msと高速で、動きの速いシーンでも残像感を抑えた表示が可能となっている。FPSやアクションゲームなど、フレームレートと応答性能が重視されるタイトルでも安定した映像表示を実現する。

同期技術としてAMD FreeSync Premiumに対応しており、画面のティアリングやカクつきを抑制。グラフィックス描画と表示のズレを低減することで、より滑らかなゲーム体験をサポートする。

豊富な接続端子と目に配慮した設計、3年保証も搭載

インターフェースはHDMI 2.1ポートを2基、DisplayPort 1.4ポートを1基搭載。PCはもちろん、最新世代の家庭用ゲーム機など、複数のデバイスを柔軟に接続できる構成となっている。

また、フリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を備え、長時間の使用でも目への負担を抑えやすい設計となっている。ゲーミング用途に限らず、日常的な作業や動画視聴にも適した仕様だ。

VX2758A-2K-PRO-3には3年間のメーカー保証が付属し、パネルやバックライトも保証対象に含まれる。高解像度、高リフレッシュレート、充実した接続性とサポート体制を備えた本製品は、幅広いユーザーにとって実用性の高いゲーミングモニターといえるだろう。

