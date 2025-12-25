IPS×240Hz対応「XG2409A」｜FreeSync・HDR10搭載ゲーミングモニター

※本記事は楽天ブックスで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

240Hz対応フルHD IPSパネルを採用したゲーミングモニター

　ビューソニックジャパンの「XG2409A」は、23.8型・240Hz駆動のフルHD IPS液晶を採用したゲーミングモニターだ。高速表示とクリアな映像品質を両立し、ゲーム用途から映像制作まで幅広く対応するモデルとして位置づけられている。年末年始期間において、楽天ブックスでセール価格となる1万5950円で販売中だ。

　パネルにはSuperClear IPSテクノロジーを採用。上下左右どの角度から見ても色変化が少なく、自然で鮮やかな色表現を実現する。1msの応答速度と240Hzの高リフレッシュレートにより、動きの速いシーンでも残像を抑え、細部まで視認しやすい表示が可能だという。

FreeSync・HDR10対応で滑らかな映像表現

　XG2409Aは、AMD FreeSyncおよびHDR10に対応している。これにより、ゲームプレイ時の画面ティアリングやゴーストを低減し、コントラストと色彩表現を向上させることで、没入感のある映像体験を提供する。

　また、Eye ProTech技術を搭載し、ブルーライトを抑制。長時間のゲームプレイや作業時でも、目への負担を軽減できる設計となっている。

豊富な接続端子と柔軟なスタンド調整機能

　インターフェースはHDMI 1.4を2基、DisplayPort 1.4を1基搭載。PCと家庭用ゲーム機を同時に接続でき、用途に応じて切り替えながら使用できるという。

　スタンドはチルト、スイベル、ピボット、高さ調整に対応しており、プレイスタイルや作業環境に合わせて柔軟なポジション調整が可能だ。PS5やXboxをはじめとする各種ゲーム機にも対応し、178°の広視野角と最大輝度250cd/㎡により、設置環境を選ばず安定した視認性を確保できるとしている。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は楽天ブックス商品ページをご確認ください。

