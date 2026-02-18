【ほぼ3万円】31.5型大画面ディスプレイがAmazonでお買い得！参考価格34,800円→30,101円

大画面で作業効率と映像体験を両立する
「ViewSonic VX3276-2K-MHD-72」

　31.5インチという大きな画面サイズが特徴の「ViewSonic VX3276-2K-MHD-72」は、普段使いから仕事、映像視聴まで幅広い用途に対応するディスプレー。大きな表示領域と高い解像度で、情報量の多い作業も快適に進められます。Amazon.co.jpでの参考価格は34,800円ですが、14%OFFの30,101円で購入できます。

　31.5インチの大画面で作業領域を広く取りつつ、WQHD（2560×1440）の解像度で文字やUIも見やすい——そんな「ちょうどよさ」を狙えるのが、ViewSonicのVX3276-2K-MHD-72です。IPSパネルの見え方やHDR10対応といった要素が、仕事用にも映像用にもバランス良く効いてきます。

 

表現力を高めるIPSパネルとHDR10対応

　「ViewSonic VX3276-2K-MHD-72」のSuperClear IPSパネルは、自然な色再現と広視野角を確保する技術で、一般的な作業だけでなく写真や映像コンテンツの表示にも強みがあります。また、HDR10対応により明暗差をより強調し、映像の立体感や奥行きを感じやすい表示を実現。映画や動画コンテンツの視聴でも満足度が高い仕上がりです。

　75Hzリフレッシュレートと4msの応答速度を備え、スクロールやカーソル移動が滑らかに感じられるのも特徴。また、Adaptive Syncテクノロジーに対応しており、映像のティアリングやカクつきといった不快感を抑える工夫があります。

豊富な接続と便利な設計

　HDMI、DisplayPort、Mini DisplayPortなど複数の入力端子を備え、ノートPCやデスクトップ、ゲーム機など幅広いデバイスと接続できるのも強み。スピーカー内蔵で外部スピーカーが不要な場合でも音声出力が可能。VESAマウントにも対応し、モニターアームによる設置変更もできます。

日常使いから映像鑑賞まで幅広く活用

　「ViewSonic VX3276-2K-MHD-72」は、31.5インチの大画面と高解像度、HDR対応、滑らかな表示など、価格帯で求められる基本性能をしっかりと備えたディスプレー。日常的な作業の効率化と映像体験の向上を両立したい人にとって、汎用性の高い選択肢となる一台でしょう。

　端子（HDMI/DisplayPort/miniDP）が揃っている機種は、買ってから「つながらない」を避けやすい反面、PCやゲーム機側の出力仕様・ケーブル規格によっては期待どおりの表示にならないこともあります。購入時は、接続したい機器の出力端子と、手持ちケーブル（DP/HDMI）の規格を先にチェックしておくのが確実です。

 

