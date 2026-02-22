【クーポン明日まで】 USB-Cで使える15型モバイルモニターをお得に導入／Amazonにて

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ViewSonicの「VA1655」は、15.6インチサイズのモバイルモニターだ。USB-C接続に対応しており、オフィス外でも手軽に画面を拡張できる点が特徴で、テレワークや外出先での作業効率向上をサポートする。

Amazon.co.jpの販売価格は21,800円だが、現在は2,180円引きのクーポンが用意されており、適用すればVA1655を19,620円で購入可能！クーポンの利用期限は、2月23日（月）までとのこと。

ディスプレイにはフルHD（1920×1080）解像度のIPSパネルを採用。高精細で視野角の広い表示により、資料作成や動画視聴など幅広い用途で安定した映像品質を提供する。本体重量は約700gと軽量で、最薄部は0.61cm。持ち運びを前提としたスリムでコンパクトな設計となっている。

外出先や省スペース環境では、画面をもう1枚増やすだけで作業効率が大きく変わる。15.6型フルHDのIPSパネルに加え、縦置きもできるモバイルモニターは、資料の縦スクロールや表計算、プログラミング用途で特に相性が良い。購入時は、接続したい端末がUSB-C映像出力（DisplayPort Alt Mode）に対応しているかを最優先で確認したい。対応していない場合は、mini HDMI側の利用や変換アダプターが必要になる。

接続端子にはUSB Type-Cポートを2基搭載し、映像・音声・電源をケーブル1本で伝送可能。ノートPCをはじめ、タブレットやスマートフォンとの接続にも対応しており、シンプルな配線で画面拡張が行える。

また、VA1655は縦置き表示にも対応。プログラミングやExcelの表計算、写真編集、対戦ゲームなど、用途に応じて画面の向きを柔軟に切り替えられる。mini HDMIポートと3.5mmヘッドフォンジャックも備え、多様なマルチメディア機器とプラグアンドプレイで接続できる。

本体にはデュアルスピーカーを内蔵し、映像とサウンドを一体で楽しめる設計を採用。マルチメディア用途にも対応する。

さらに、ブルーライトフィルター機能を搭載し、長時間使用時の目への負担軽減にも配慮されている。3年間のメーカー保証が付属し、安心して使用できるモバイルモニターとして位置付けられている。

導入でつまずきやすいのは接続条件だ。USB-Cは「形が同じでも映像が出ない」ことがあるため、DisplayPort Alt Mode対応かどうかを確認してから選びたい。スマホ／iPhone／iPadで使う場合は、アダプターや外部電源が必要になることもある。さらに、クーポンは表示期間や条件で変動し得るので、カート投入後に適用額・有効期限・最終価格を確認して購入を確定するのが安全である。

