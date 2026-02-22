アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第69回
参考価格3,681円→2,998円！ドライゼロ24本（350ml）が1本125円に
2026年02月22日 14時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
アサヒ「ドライゼロ」が、1本125円
「ドライゼロ」は、アサヒビールが展開するノンアルコールビールテイスト飲料です。
現在、350ml缶24本セットが参考価格3,681円から19％オフとなる2,998円で販売されています。1本あたりの価格は約125円です。
ノンアルでも、飲みごたえは妥協したくない人に選ばれやすいのが「ドライゼロ」です。カロリーゼロ・糖質ゼロをうたうタイプで、食事に合わせやすいスッキリ感が持ち味とされています。ケース買いは保管場所の確保がポイントなので、届いた後の置き場（キッチン下や押し入れなど）を先に決めておくと安心です。
アサヒ「ドライゼロ」の特徴
Amazon商品ページより
「ドライゼロ」は、最もビールに近い味を目指したというノンアルコールビールテイスト飲料で、アルコール分は0.00％としています。
ドライなノドごしやクリーミーな泡といったビールらしい飲みごたえを意識しつつ、食事に合わせやすいすっきりとした味わいが特徴といいます。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
ノンアルコールビールテイスト飲料「ドライゼロ」の24本セットが、参考価格から19％オフで購入できます。
価格や割引は変動することがあるため、購入直前に販売ページで最終金額と本数を確認するのがおすすめです。ケースは重さもあるので、置き配の可否や受け取り時間帯も合わせて決めておくとスムーズです。気分や食事に合わせて飲み方を調整したい人は、しっかり冷やして飲むと印象が変わりやすいタイプです。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
