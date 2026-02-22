参考価格3,681円→2,998円！ドライゼロ24本（350ml）が1本125円に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

アサヒ「ドライゼロ」が、1本125円

「ドライゼロ」は、アサヒビールが展開するノンアルコールビールテイスト飲料です。

現在、350ml缶24本セットが参考価格3,681円から19％オフとなる2,998円で販売されています。1本あたりの価格は約125円です。

ノンアルでも、飲みごたえは妥協したくない人に選ばれやすいのが「ドライゼロ」です。カロリーゼロ・糖質ゼロをうたうタイプで、食事に合わせやすいスッキリ感が持ち味とされています。ケース買いは保管場所の確保がポイントなので、届いた後の置き場（キッチン下や押し入れなど）を先に決めておくと安心です。

アサヒ「ドライゼロ」の特徴

Amazon商品ページより

「ドライゼロ」は、最もビールに近い味を目指したというノンアルコールビールテイスト飲料で、アルコール分は0.00％としています。

ドライなノドごしやクリーミーな泡といったビールらしい飲みごたえを意識しつつ、食事に合わせやすいすっきりとした味わいが特徴といいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

ノンアルコールビールテイスト飲料「ドライゼロ」の24本セットが、参考価格から19％オフで購入できます。

価格や割引は変動することがあるため、購入直前に販売ページで最終金額と本数を確認するのがおすすめです。ケースは重さもあるので、置き配の可否や受け取り時間帯も合わせて決めておくとスムーズです。気分や食事に合わせて飲み方を調整したい人は、しっかり冷やして飲むと印象が変わりやすいタイプです。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。