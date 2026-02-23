2月27日（金）の「今週のASCII.jp注目ニュース」はお休みです！
次回の「今週のASCII.jp注目ニュース」は3月6日（金）を予定しております！
2026年02月24日 11時00分更新
2月27日（金）の配信はお休みとなります。次回は3月6日（金）20時～の予定です。お楽しみに！
次回3月6日（金）の予定はこちらです！
▽放送情報
放送日： 2026年3月6日（金）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： 『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』2026年3月6日配信
▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu）
ムラリン
【お知らせ】
「今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2024年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2023年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2022年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2021年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2020年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2019年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2018年版＜目次＞