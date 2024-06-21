ASRock、新マザーボード「Rockシリーズ」発表　Wi-Fi 7対応B850/B860を2月27日発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ASRockは、2月27日から新ブランド「Rockシリーズ」のマザーボードを国内正規代理店を通じて販売開始すると発表した。対象製品には、ATXのB850 Rock WiFi 7、B860 Rock WiFi 7、Micro ATXのB850M Rock WiFi、B860M Rock WiFiの4製品が含まれる。価格はB850 Rock WiFi 7が26,780円、B850M Rock WiFiが22,980円、B860 Rock WiFi 7が24,980円、B860M Rock WiFiが22,980円となっている。

　Rockシリーズは、Wi-Fiや2.5G LAN、PCIe 5.0スロットといった多彩な機能が標準搭載されており、プリインストールされたI/OシールドによってPCの組み立てが容易になる設計が施されている。特にATXモデルのB850 Rock WiFi 7とB860 Rock WiFi 7は、最新のWi-Fi 7に対応することで、より高速で安定した接続性を提供する。さらに、これらのモデルはAMDとIntelどちらのCPUにも対応可能な点も特徴だ。

　「B850 Rock WiFi 7」は、AMDのRyzen 9000, 8000, 7000シリーズCPUに対応し、DDR5 DIMMスロットを4基搭載しており最大で8000+ (OC)をサポートする。また、PCIe 5.0×16スロットと1つのBlazing M.2 (PCIe Gen5x4)に加え、USB 3.2およびUSB 2.0のさまざまなポートが設けられている。

　一方、「B850M Rock WiFi」はMicro ATXフォームを採用し、コンパクトなPC構築に最適だ。Wi-Fi 6Eを備えたこのモデルは、最大8200+ (OC)に対応するDDR5 DIMMが2基あり、多様なUSBポートを持つなど、価格を抑えつつも高い機能性を誇る。

　Intelプロセッサに対応する「B860 Rock WiFi 7」と「B860M Rock WiFi」は、さらに複雑な電源フェーズ設計を持ち、特にグラフィック処理が必要な用途にも対応可能となっている。

