ASRock、AM5向けベータBIOS「4.07.AS01」公開　メモリ互換性と起動安定性を改善

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ASRockは2月9日、AMD AM5シリーズマザーボード向けの最新のBIOSアップデートを発表した。これは、CPU起動トラブルを解決し、システムの安定性を向上させることを目的としている。なお、アップデートに含まれるのはAGESA 1.3.0.0aなどだ。

　ASRockは、AMDと緊密な協力関係を維持し、コミュニティで議論されているCPUの起動トラブルを解決するために、BIOSの統合を完了した。新バージョン「4.07.AS01」は、メモリ互換性の最適化、CPUの起動トラブルの修正などを含む。この最新アップデートは、起動不可の症状を改善することを目的としており、特定のケースで一定期間使用後に起動しなくなる問題に対処する。

　このベータBIOSバージョンは、ASRockの公式ウェブサイトで公開されている。ユーザーはASRockの「Instant Flash」や「Flashback」機能を用いた詳細なアップデート手順を確認することができる。公式BIOSも近日中にリリースされる予定であり、反映され次第公式サイトに掲載されるという。

