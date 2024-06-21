ASRock、80 PLUS Platinum対応電源「Steel Legend」シリーズ発表　最大1200Wで10年保証

ASRockは2月6日、最新の高機能電源ユニット「Steel Legend」シリーズを発表した。この新シリーズは、80 PLUS Platinum認証を受けた3つのモデル「SL-850P」、「SL-1000P」、「SL-1200P」で構成され、2月13日より順次販売される。価格はそれぞれ31,980円、33,980円、37,800円となっている。

Steel Legendシリーズは、優れた電力効率と耐久性を誇る。各モデルはフルモジュラーケーブル、PCIe 12V-2x6ケーブル、135mmストライプド・アキシャルFDBファンを採用し、iCOOLインテリジェント・ファン・コントロール・モードと5V Boost電圧安定化機能を搭載している。さらに、100%日本製コンデンサを使用し、安全第一の保護回路機能（OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、OPP）も備えている。

製品のサイズは共通してコンパクトな150mm×150mm×86mmで、携帯性に優れている。また、10年の保証がついており、長期的な使用にも対応可能だ。これにより、パワーユーザーやゲーマーにとって理想的な選択となるだろう。

購入希望者は、国内正規代理店を通じて製品を手に入れることができる。詳細な製品情報や購入方法については、公式ウェブサイトを訪問することで確認可能だ。