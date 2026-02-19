アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第120回
爽やかで飲みやすい！ キリン「晴れ風」がまとめ買いしやすい価格に！
2026年02月19日 20時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「晴れ風 キリン ビール350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「晴れ風 キリン ビール350ml×24本」は、キリンが展開する定番ビールです。
現在、Amazonタイムセールの対象商品となっており、過去価格4,869円から8％オフの4,498円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。
「晴れ風 キリン ビール」の特徴
Amazon商品ページより
「晴れ風」は、麦芽とホップのみを原材料とし、副原料を使用せずに製造されているビールです。麦芽とホップと水だけを使うことで、素材の特徴を引き出すといいます。
爽やかな柑橘香が特長の国産希少ホップ「IBUKI」を使用しており、投入のタイミングを工夫することで、奥ゆかしくきれいな香りのビールに仕上がったとしています。
仕込工程と発酵工程の工夫により、ビールらしい豊かな味わいとなめらかな口当たりの両立を図っている点も特徴です。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「晴れ風 キリン ビール350ml×24本」が過去価格から8％オフとなり、ストック用途として検討しやすいタイミングとなっています。
期間限定のAmazonタイムセールの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
