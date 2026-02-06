植物の色ってホントに肌に馴染む。KITTE丸の内で見つけた、これだけで「丁寧な暮らし」完結するレベルの一着
植物から抽出した色素で服などを染める「草木染め」。自然の中にはこんなにたくさんの色があるんだ、と驚くほどカラフルな色素が抽出できます。
島根県にある石見銀山の里山の植物を使って草木染めを施した「里山パレット」のアパレルは、とてもカラフルながらやわらかい色味が特徴。KITTE丸の内でも購入できるそうので、ぜひ手に取ってみたい。
落ち着いたカラーながら華もある
KITTE丸の内の「石見銀山 群言堂」で、「里山パレット」シリーズの新作コレクションを販売します。
今シーズンのメイン染料は、大森町の山桜。冬の間に切った枝を細かく砕いて染料を抽出しました。ニュアンスの異なる「山桜色」を4色展開で楽しめます。
リネンボイルパレットギャザーブラウス
￥35,200(税込)
色：さくらいろ、さんごいろ、ねずみいろ
リネンボイルパレットチュニック
￥39,600(税込)
色：さくらいろ、さんごいろ、ねずみいろ
リネンパレットローブワンピース
￥46,200(税込)
色：はいあか
リネンパレットベスト
￥27,500(税込)
色：はいあか
リネンパレットコクーンパンツ
￥35,200(税込)
色：はいあか
石見銀山 群言堂 KITTE 丸の内店 3月フェア「咲く、山桜の色」
会期：2026年3月20日（金・祝）〜3月26日（木）
住所：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワーKITTE丸の内 2F
営業時間：11:00〜20:00
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
地方活性静岡の愛され至福パンか、深谷の糖度15度のネギか。それとも両方買っとく？ 大手町で「静岡・埼玉深谷物産展」
地方活性なるほどね！ デベロッパーである三菱地所が大手町の精米所で美味しい「お米」を作ってる深ーいワケ
地方活性これを着たドクター、腕は確かな気がするけど保険効くのか心配『ブラック・ジャック』をリスペクトした白衣とスクラブ
地方活性炊きたてご飯がおかわり自由！約1,000円でおなかいっぱいな丸の内の定食屋で「若鶏のみぞれ和え定食」ランチ！
地方活性猫の日がある2月は猫好きのための1ヵ月！ 丸善 丸の内本店は今年も猫三昧！
地方活性なぜ東京駅に？ どーしても手紙を出したくなっちゃう不思議な形のポストの謎に迫る！