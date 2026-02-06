植物の色ってホントに肌に馴染む。KITTE丸の内で見つけた、これだけで「丁寧な暮らし」完結するレベルの一着

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

　植物から抽出した色素で服などを染める「草木染め」。自然の中にはこんなにたくさんの色があるんだ、と驚くほどカラフルな色素が抽出できます。

　島根県にある石見銀山の里山の植物を使って草木染めを施した「里山パレット」のアパレルは、とてもカラフルながらやわらかい色味が特徴。KITTE丸の内でも購入できるそうので、ぜひ手に取ってみたい。

落ち着いたカラーながら華もある

　KITTE丸の内の「石見銀山 群言堂」で、「里山パレット」シリーズの新作コレクションを販売します。

　今シーズンのメイン染料は、大森町の山桜。冬の間に切った枝を細かく砕いて染料を抽出しました。ニュアンスの異なる「山桜色」を4色展開で楽しめます。

リネンボイルパレットギャザーブラウス
￥35,200(税込)
色：さくらいろ、さんごいろ、ねずみいろ

リネンボイルパレットギャザーブラウス　色：さくらいろ（染料：山桜）

リネンボイルパレットチュニック
￥39,600(税込)
色：さくらいろ、さんごいろ、ねずみいろ

リネンボイルパレットチュニック　色：さくらいろ（染料：山桜）、リネンパレットベスト色：はいあか（染料：山桜）

リネンパレットローブワンピース
￥46,200(税込)
色：はいあか

リネンボイルパレットチュニック　色：さんごいろ（染料：山桜）、リネンパレットコクーンパンツ　色：はいあか（染料：山桜）

リネンパレットベスト
￥27,500(税込)
色：はいあか

リネンボイルパレットチュニック　色：ねずみいろ（染料：山桜）

リネンパレットコクーンパンツ
￥35,200(税込)
色：はいあか

リネンパレットローブワンピース　色：はいあか（染料：山桜）、リネンボイルパレットギャザーブラウス　色：さくらいろ（染料：山桜）

石見銀山 群言堂　KITTE 丸の内店　3月フェア「咲く、山桜の色」
会期：2026年3月20日（金・祝）〜3月26日（木）
住所：東京都千代田区丸の内2-7-2　JPタワーKITTE丸の内 2F
営業時間：11:00〜20:00

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

