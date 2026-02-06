植物の色ってホントに肌に馴染む。KITTE丸の内で見つけた、これだけで「丁寧な暮らし」完結するレベルの一着

植物から抽出した色素で服などを染める「草木染め」。自然の中にはこんなにたくさんの色があるんだ、と驚くほどカラフルな色素が抽出できます。

島根県にある石見銀山の里山の植物を使って草木染めを施した「里山パレット」のアパレルは、とてもカラフルながらやわらかい色味が特徴。KITTE丸の内でも購入できるそうので、ぜひ手に取ってみたい。

落ち着いたカラーながら華もある

KITTE丸の内の「石見銀山 群言堂」で、「里山パレット」シリーズの新作コレクションを販売します。

今シーズンのメイン染料は、大森町の山桜。冬の間に切った枝を細かく砕いて染料を抽出しました。ニュアンスの異なる「山桜色」を4色展開で楽しめます。

リネンボイルパレットギャザーブラウス

￥35,200(税込)

色：さくらいろ、さんごいろ、ねずみいろ

リネンボイルパレットチュニック

￥39,600(税込)

色：さくらいろ、さんごいろ、ねずみいろ

リネンパレットローブワンピース

￥46,200(税込)

色：はいあか

リネンパレットベスト

￥27,500(税込)

色：はいあか

リネンパレットコクーンパンツ

￥35,200(税込)

色：はいあか

石見銀山 群言堂 KITTE 丸の内店 3月フェア「咲く、山桜の色」

会期：2026年3月20日（金・祝）〜3月26日（木）

住所：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワーKITTE丸の内 2F

営業時間：11:00〜20:00