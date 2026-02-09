百年前の色彩をポケットに。三菱一号館美術館「トワイライト、新版画」展来場者へデジタル絵画コレクションを無料配布！

百年前の色彩をポケットに入れて持ち帰ろう！ 三菱一号館美術館で2月19日から開催されている「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」展。デジタル絵画（NFT）をもらってより一層楽しむことができます。

コレクションは全部で36種類、会期中2回に分けて無料で配布されますよ！

LINEでデジタル絵画コレクションをゲット

三菱一号館美術館で開催される「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」展の関連イベント「デジタル絵画コレクション 三十六「日本の美」めぐり」において、来場者へのデジタル絵画（NFT）配布が行われます。

2026年2月19日（木）〜5月24日（日）の期間、三菱一号館美術館および近隣施設にて実施されます。三菱一号館美術館内4か所と、近隣カフェ「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」に設置されたQRコードをスマートフォンで読み取ることで、専用のLINE公式アカウントを通じて、同館が所蔵する貴重な美術雑誌『藝術の日本』（19世紀末発行）の全36巻の表紙画像を、デジタル絵画コレクションとして無料受け取ることができます。

会場１ 三菱一号館美術館内4か所のスポット

実施期間：

第一弾 2026年2月19日（木）～4月6日（月）

第二弾 2026年4月7日（火）～5月24日（日）

※開館日、開館時間は展覧会特設サイトをご確認ください

配布数：各期間『藝術の日本』表紙のデジタル絵画16巻ずつ、合計32巻分

対象：「トワイライト、新版画」展にご来場のお客様

会場２ Marunouchi Happ. Stand & Gallery

実施期間：2026年2月19日（木）～5月24日（日）

※営業状況については公式Instagramよりご確認ください

配布数：全期間『藝術の日本』表紙のデジタル絵画4巻分

対象：「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」をご利用のお客様