百年前の色彩をポケットに。三菱一号館美術館「トワイライト、新版画」展来場者へデジタル絵画コレクションを無料配布！
百年前の色彩をポケットに入れて持ち帰ろう！ 三菱一号館美術館で2月19日から開催されている「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」展。デジタル絵画（NFT）をもらってより一層楽しむことができます。
コレクションは全部で36種類、会期中2回に分けて無料で配布されますよ！
LINEでデジタル絵画コレクションをゲット
三菱一号館美術館で開催される「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」展の関連イベント「デジタル絵画コレクション 三十六「日本の美」めぐり」において、来場者へのデジタル絵画（NFT）配布が行われます。
2026年2月19日（木）〜5月24日（日）の期間、三菱一号館美術館および近隣施設にて実施されます。三菱一号館美術館内4か所と、近隣カフェ「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」に設置されたQRコードをスマートフォンで読み取ることで、専用のLINE公式アカウントを通じて、同館が所蔵する貴重な美術雑誌『藝術の日本』（19世紀末発行）の全36巻の表紙画像を、デジタル絵画コレクションとして無料受け取ることができます。
会場１ 三菱一号館美術館内4か所のスポット
実施期間：
第一弾 2026年2月19日（木）～4月6日（月）
第二弾 2026年4月7日（火）～5月24日（日）
※開館日、開館時間は展覧会特設サイトをご確認ください
配布数：各期間『藝術の日本』表紙のデジタル絵画16巻ずつ、合計32巻分
対象：「トワイライト、新版画」展にご来場のお客様
会場２ Marunouchi Happ. Stand & Gallery
実施期間：2026年2月19日（木）～5月24日（日）
※営業状況については公式Instagramよりご確認ください
配布数：全期間『藝術の日本』表紙のデジタル絵画4巻分
対象：「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」をご利用のお客様
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。
