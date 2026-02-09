サウナの熱波も「てやんでぃ！」といなせる粋な人に。三菱一号館美術館オリジナルグッズ、今回もハズレなし！

「また買っちゃった」と苦笑いしながら、ついレジへ向かってしまう。三菱一号館美術館のオリジナルグッズには、抗い難い引力があります。サウナの熱気さえも風流な遊びに変えてしまいそうな、絶妙な遊び心。

三菱一号館美術館では、現在、「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」を開催中。展示の内容はもちろん、オリジナルグッズも注目です！

「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」オリジナルグッズ

2026年2月19日（木）～5月24日（日）の期間、三菱一号館美術館で開催される「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」に合わせて、オリジナルグッズが販売されます。

BATHE YOTSUME BREWERY クラフトビール

価格：各￥980（税込）

墨田区の銭湯「黄金湯」が‟お風呂上がりに楽しんでもらえるビールを自分たちの手でつくりたい”という思いでスタートさせた自家醸造所「BATHE YOTSUME BREWERY」。そんなクラフトビールのラベルと黄金湯と同じ墨田区に生まれた小林清親の作品《神田川 夕景》、《浅草蔵前 夏夜》とのコラボレーションが実現。“銭湯がつくるビール”ならではの湯上がり、アフターサウナにもぴったりの２種類のビール（ヴァイツェン/Hazy IPA）を用意しています。三菱一号館美術館に併設するStore 1894と黄金湯・番台にて購入できます。

ＴＷＩＬＩＧＨＴグラス

価格：￥792（税込）

本展のタイトルである「ＴＷＩＬＩＧＨＴ（トワイライト）」。斜光をイメージした黄色のロゴをあしらったビールグラスです。ビールを注ぐと、ＴＷＩＬＩＧＨＴの文字が、黄金色のビールと溶けあう様子を楽しめます。

サウナハット

価格：￥3,000（税込）

サウナの熱から頭皮や髪、耳を守り、のぼせ防止や髪の乾燥を防ぐための必須アイテム、サウナハット。小林清親が生まれた墨田区には多くの銭湯があることから、サウナハットの制作に至りました。表側はマイクロファイバー、裏側は綿生地を使い、着け心地と展覧会作品の再現性を両立させたオリジナル商品です。

Tシャツ

価格：￥3,300（税込）

小林清親《武蔵百景之内 江戸ばしより日本橋の景》をプリントしたTシャツ。絵の中の男性が担ぐ桶の中には鰹、遠くには富士山が描かれています。奥には「三菱の七ツ蔵」と呼ばれるレンガ造りの倉庫が描かれ、三菱一号館美術館とのつながりを感じられるアイテムです。

サーモボトル

価格：￥3,410（税込）

小林清親《高輪牛町朧月景》をあしらったサーモボトル。現在のJR田町－品川駅間にあたる高輪海岸を走る蒸気機関車を描いた作品をモチーフに、展覧会タイトル「トワイライト、新版画」にも通じる、夕暮れの場面を取り入れたデザインです。便利なハンドル付きで、お手入れもしやすい商品です。