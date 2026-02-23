このページの本文へ

【2026年提出】確定申告ガイド 第33回

【2026年提出 確定申告】「空の領収書」は脱税? 税務署バレする?

2026年02月23日 10時00分更新

文● ASCII

　確定申告の受付がスタートしました！ 提出に向けた作業は進んでいるでしょうか？ 令和7年（2025年）分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日（月）から同年3月16日（月）までです。

　さて、2025年分の領収書を整理する中でみつけた「宛名が空白の領収書」は、どのようにすればいいでしょうか？ 正しい取り扱い方法は？

アドバイス：インチキな領収書は、調査が入ったらアウト！

　高橋創税理士に質問したところ「白紙の領収書問題については、世の中が不透明だった時代に、節税というより脱税に黒に近いグレーな節税に使われていました。しかし、今は多くのことが透明化しています。白紙の領収書の唯一にして最善の使用法は、「実際に使用した日付と金額を入れる」です」とのこと。

　高橋創税理士による詳しい解説は、「白紙や空の領収書は脱税? 税務署バレする?」をご覧ください。

 

